Wohin am Wochenende? Die besten Events

Das Wochenende steht vor der Tür. Was wollen wir unternehmen? Von der Langen Nacht der Museen bis zum Ritterturnier gibt es viel zu erleben.

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Hoch die Hände, Wochenende! Endlich Zeit - ja wofür denn eigentlich? Allen, die noch nach dem ultimativen Plan für das bevorstehende Wochenende suchen, haben wir gute Ideen gesammelt.

Museen & Ausstellungen

DAS Kultur-Ereignis dieses Wochenendes ist die Lange Nacht der Museen, die heuer zum 26. Mal stattfindet. Wer sich über die neuesten Entwicklungen der österreichischen Modeszene informieren will, kann am Edelstoff Herbst-Markt einiges entdecken und wer Hunger hat, könnte bei Cévapi im Weingarten zuschlagen.

10 Tipps für 3. und 4. Oktober

Wir haben für Sie zehn aufregende Event-Tipps für dieses Wochenende - mit Kultur, Action und köstlichen Schmankerln.

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Die Lange Nacht der Museen: Zum 26. Mal stehen die Türen von rund 670 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in Österreich offen. Mit nur einem Ticket kann man alle teilnehmenden Museen und Ausstellungen besuchen. 3. Oktober, 18 bis 24 Uhr, Tickets und Informationen unter langenacht.orf.at

Ritterturnier auf der Rosenburg: Die Waldviertler Rosenburg steht ganz im Zeichen des mittelalterlichen EXCALIBUR-Spektakels. Neben aufregenden Ritterkämpfen gibt es einen mittelalterlichen Markt, Musik und eine Schule für kleine Knappen und Burgfräulein. 3. und 4. sowie 10. und 11. Oktober, 9 bis 17 Uhr. rosenburg.at

Textilliebe-Festival: Zum ersten Mal kann man in der Arena21 und der Ovalhalle des Wiener Museumsquartiers seine Liebe zu Stoff, Wolle, Nähen, Stricken, Häkeln und kreativem Textilhandwerk ausleben oder neu entdecken. Mit dabei sind über 30 Aussteller, die neue Impulse für die DIY-Szene setzen wollen. Zum abwechslungsreichen Programm gehören Workshops, Vorträge und ein Strickcafé. 3. und 4. Oktober 10 bis 18 Uhr im MQ Wien. textilliebe-festival.at

Internationale Hundeschau in Tulln: Ein tierisches Vergnügen erwartet die Besucher:innen der Messe Tulln. Über 6.000 Hunde, spektakuläre Vorführungen, Mitmach-Aktionen und ein Kinderprogramm bieten den Rahmen für die Hundeschau. 2. bis 4. Oktober, Messe Tulln. messe-tulln.at

Smithsonians STERNENWELTEN gastieren in Wien. © Smithsonian Institution / Fever

Smithsonian Sternenwelten: Die neueröffnete immersive Ausstellung lädt zu einer spektakulären Reise durch den Kosmos ein. Immersive Center Donauturm, Tickets und Informationen unter feverup.com

Die Handsemmelausstellung: Semmelreich huldigt mit dieser Ausstellung ein Wochenende lang dem traditionsreichen Gebäck, das aus österreichischen Bäckereien nicht wegzudenken ist. Kuratiert wurde die Ausstellung, die zeigt, warum ein Handsemmerl so viel besser schmeckt, von Heidi Strobl. Bis 4. Oktober, Semmelweisklinik, kunstfestwaehring.at

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Designmarkt Edelstoff: Die Herbst-Edition des legendären Designmarkts versammelt zwei Tage lang über 170 kleine Labels in der Marx Halle und gibt einen großartigen Überblick über die heimische Szene - von Kleidung über Accessoires bis zu Keramik, Naturseifen und Schmuck. 3. und 4. Oktober, Marx Halle, edelstoff.or.at

re:pair Festival: Von 2. bis 18. Oktober können Wiener:innen beim fünften re:pair Festival Veranstaltungen rund um das Reparieren, Upcycling, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft besuchen und lernen, wie man Altes und Kaputtes selbst wieder brauchbar macht. Programm und Informationen unter repair-festival.wien

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Cévapi im Weingarten: Cevapi und Weine vom Weingut Fuchs-Steinklammer sorgen in Steinklammers Hinterhütte in Mauer für beste Stimmung. 3. und 4. Oktober, ab 15 Uhr, Steinkammers Hinterhütte in Mauer, 1230 Wien.

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250 Jahre Gasthaus Posthorn: Das legendäre Winklers zum Posthorn feiert sein Jubiläum mit einem großen Straßenfest. Neben erstklassiger Wiener Küche, einem abwechslungsreichen musikalischen Programm, Literatur und Kunst. 2. und 3. Oktober, ab 15.00 Uhr.