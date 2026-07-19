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"Was will der?"

"Sei doch leise!" Herzog schimpft Argentinien-Star

© APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA
ORF-Experte Andi Herzog wird wohl kein Fan mehr von Argentinien-Kicker Leandro Paredes. Immer wieder schimpfte die ÖFB-Legende über den Mittelfeldspieler.
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Parades kam in der zweiten Hälfte und fiel immer wieder durch Härteaktionen auf. "Ich mein, was will der?", fragte Herzog.

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Nach einem Tackling an Lionel Messi reklamierte abermals Paredes beim Schiedsrichter.

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"Bitte sei leise, das kann ich überhaupt nicht leiden", so Herzog.

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