"Sei doch leise!" Herzog schimpft Argentinien-Star

ORF-Experte Andi Herzog wird wohl kein Fan mehr von Argentinien-Kicker Leandro Paredes. Immer wieder schimpfte die ÖFB-Legende über den Mittelfeldspieler.

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Parades kam in der zweiten Hälfte und fiel immer wieder durch Härteaktionen auf. "Ich mein, was will der?", fragte Herzog.

Nach einem Tackling an Lionel Messi reklamierte abermals Paredes beim Schiedsrichter.

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"Bitte sei leise, das kann ich überhaupt nicht leiden", so Herzog.