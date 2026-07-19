"Was will der?"
"Sei doch leise!" Herzog schimpft Argentinien-Star
Parades kam in der zweiten Hälfte und fiel immer wieder durch Härteaktionen auf. "Ich mein, was will der?", fragte Herzog.
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Nach einem Tackling an Lionel Messi reklamierte abermals Paredes beim Schiedsrichter.
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"Bitte sei leise, das kann ich überhaupt nicht leiden", so Herzog.
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