Ton-Panne im ORF! Das steckt dahinter

Bei der ORF-Übertragung des WM-Finales kam es zu kuriosen Szenen, als plötzlich eine zweite, fremdsprachige Stimme im Hintergrund der Tonspur deutlich zu hören war.

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Kuriose Szenen spielten sich beim großen WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien ab. Neben dem Kommentator Thomas König und dem Experten Andreas Herzog war im Hintergrund immer wieder eine spanische Stimme zu hören, wobei nicht eindeutig auszumachen war, ob es sich um einen spanischen oder argentinischen Kommentator handelte.

Deutsche Kollegen direkt nebenan

Die Ursache für die Überschneidung war allerdings keine technische Panne. Wegen des enormen Medienaufkommens beim WM-Endspiel saßen die Kommentatoren im MetLife Stadium deutlich enger nebeneinander als bei gewöhnlichen Länderspielen. Dadurch drang der lautstarke Kommentar aus der benachbarten Kommentatorenkabine immer wieder durch. Wie eng es bei diesem Großereignis zuging, war bereits in der Vorberichterstattung zu sehen, als ORF-Moderator Rainer Pariasek und Andreas Herzog am Spielfeldrand unmittelbar neben dem ZDF-Team mit Moderator Jochen Breyer sowie den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer standen. Zwischen den TV-Stationen blieb kaum Platz.

Zusätzliche Stimme bringt Verwirrung

Für die Zuschauer vor den Bildschirmen sorgte die zusätzliche Stimme dennoch für Verwirrung. Vor allem in emotionalen Spielszenen war der fremde Kommentar deutlich neben König und Herzog zu hören, da sich die Arbeitsbereiche der verschiedenen TV-Teams aufgrund der engen Platzverhältnisse vor Ort überschnitten