rettung deutschland
Fahrer (16) überlebt

Vier Teenager sterben bei Horror-Crash

16.08.25, 12:27
Das Auto kam aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und rutschte in eine Böschung.

Deutschland. In Kürten (Nordrhein-Westfalen) ereignete sich am frühen Samstagmorgen ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem vier Jugendliche ums Leben kamen, wie "Bild" berichtet. Ein 16-Jähriger war mit dem Auto seiner Eltern unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache bei voller Fahrt von der Straße abkam, so die deutsche Zeitung. Der Wagen rutschte in eine Böschung und kam schließlich hochkant zum Stehen. Laut "Bild" wird vermutet, dass das Fahrzeug zuvor auch mit einem Baum kollidierte.

Im Auto befanden sich neben dem Fahrer vier weitere Teenager im Alter von 19, 16 und 14 Jahren. Alle Mitfahrer erlitten tödliche Verletzungen, während der 16-jährige Fahrer schwer verletzt überlebte.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Unglücksstelle erreichten, fanden sie ein riesiges Trümmerfeld vor. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein speziell geschultes Unfallaufnahme-Team ist im Einsatz, um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren. Die Polizei ermittelt ebenfalls zum Unfallhergang.

Wie der 16-jährige Lenker an das Auto der Eltern gekommen war, ist noch unklar.

