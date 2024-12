Adria-Hitze: Kroaten schwimmen zu Silvester im Meer

Ungewöhnlich warme Temperaturen sorgen zu Silvester für Badewetter an der kroatischen Adriaküste.

Am 29. Dezember erlebte Kroatien ein Wetterphänomen der Superlative: An der Adriaküste wurden sommerliche 18 Grad gemessen, während sich die Berge entlang der Küste schneebedeckt zeigten. Einige besonders Abgehärtete nutzten die ungewöhnlich milden Temperaturen, um sich im Meer abzukühlen, wie ein Facebook-Posting des kroatischen Wetterdienstes "Crometeo" zeigt.

In den Bergen rund um das Biokovo-Gebirge war hingegen Winterwetter angesagt, wie Bilder aus der Region belegen. Trotz des Schnees in den Höhenlagen genossen die Menschen an der Küste aber noch in T-Shirt und kurzer Hose das schöne Wetter.

Die warmen Temperaturen sollen laut Vorhersage auch in den nächsten Tagen anhalten. Dem Planschen im Meer zum Jahreswechsel steht somit nichts im Weg - allerdings wird bereits für Freitag ein Tief erwartet, das möglicherweise Schnee bis an den Strand bringen könnte.