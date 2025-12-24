"Weihnachtsgrüße": Trump & Melania mit ernster Miene

Mit einem offiziellen Weihnachtsgruß auf X wollte das Weiße Haus festliche Stimmung verbreiten. Doch das veröffentlichte Foto von Donald und Melania Trump sorgt vor allem für Irritationen.

Mit einem Foto von US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (55) hat das Weiße Haus auf der Plattform X Weihnachtsgrüße übermittelt. Das Paar steht Hand in Hand im Weißen Haus, eingerahmt von Weihnachtsbäumen, festlicher Dekoration sowie der amerikanischen Flagge und der Präsidentenflagge.

© Instagram

Ernste Blicke statt Lächeln

Während die Szenerie feierlich wirkt, bleiben die Gesichter ernst. Weder Donald Trump noch Melania Trump lächeln in die Kamera. Weihnachtsstimmung kommt bei vielen Betrachtern so kaum auf.

Schwarz gekleidet im Weißen Haus

Das Foto entstand am 7. Dezember in der Cross Hall des Weißen Hauses. Beide sind schwarz gekleidet. Melania Trump trägt ein langes, ärmelloses schwarzes Kleid mit Perlenohrringen und einem Diamantarmband. Donald Trump posiert in einem schwarzen Smoking mit schwarzer Fliege und Lackschuhen.

Kühle Worte zum Fest

Auch die Grußbotschaft fällt nüchtern aus: „Fröhliche Weihnachten von Präsident Donald J. Trump und First Lady Melania Trump“, ergänzt durch ein Emoji der amerikanischen Flagge. Auf X reagieren zahlreiche Nutzer mit Spott. Ein Kommentar lautet: „Sie sehen aus, als gingen sie zu einer Beerdigung.“ Andere spielen mit dem Slogan „Make Christmas Great Again“.

Vergleich mit früherem Porträt

© White House

Dass es auch anders geht, zeigten Donald und Melania Trump bereits 2017. Auf dem damaligen offiziellen Weihnachtsporträt wirkten beide deutlich entspannter und fröhlicher. Auch dort trugen sie Schwarz und posierten zwischen Flaggen und Weihnachtsbäumen – der Gesichtsausdruck war jedoch ein anderer.