Lawine reißt drei Skifahrer in den Tod

Eine Lawine hat in den französischen Alpen drei Skifahrer in den Tod gerissen.

Die drei gehörten zu einer Gruppe von sechs Skifahrern, die mit einem Skilehrer abseits der Pisten unterwegs waren und von den Schneemassen erfasst wurden, teilte der Wintersportort Val d'Isère mit.

Identität und Nationalität der Opfer

Identität und Nationalität der Opfer waren zunächst nicht bekannt. Die Gruppe habe über die obligatorische Sicherheitsausrüstung verfügt, sei aber trotz einer aus Lawinen-Warnung aufgebrochen.

Beachtung der Sicherheitsempfehlungen

Die Präfektur der Savoyen, wo es zu dem Unglück kam, hatte die Bevölkerung noch am Vortag zu allergrößter Vorsicht und der Beachtung der Sicherheitsempfehlungen aufgerufen. Mehrere Straßen in der Region wurden wegen Lawinengefahr gesperrt. In Tignes, dem Nachbarort von Val d'Isère, galt in der Nacht auf Freitag sogar eine komplette Ausgangssperre, so hoch war die Gefahr von Lawinen eingeschätzt worden.