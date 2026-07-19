Welt
TV
E-Paper
Welt

Immer mehr Opfer

Iran-Krieg fordert weiteres US-Todesopfer

Ein US-Soldat steht bewaffnet vor einer wehenden iranischen Flagge auf einem Schiff.
© APA/AFP/US MARINE CORPS/SGT. JOS
Der US-Soldat ist bei einer kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel gestorben.
OE24 auf Google bevorzugen

Das US-Militär hat den Tod eines weiteren seiner Soldaten im Iran-Krieg gemeldet. Am Samstag sei ein US-Soldat im Nordirak bei einer kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel aus einer abgeschossenen iranischen Einwegdrohne ums Leben gekommen, teilte das zuständige Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit. Die offiziell bekannte Zahl der im Iran-Krieg gefallenen US-Soldaten steigt damit auf 17. Ein weiterer Soldat wurde bei dem Vorfall verletzt.

Am Samstag hatte das US-Militär erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder den Tod von Soldaten infolge von iranischem Beschuss gemeldet. Sie seien am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe verteidigten, teilte CENTCOM mit.

Auch interessant

Junge (15) stirbt nach Stromschlag bei Jahrmarkt

US-Demokraten rechnen nach Soldatentod mit Trump ab

Trotz Abzocker-Preisen: Hier gibt es billige Schnäppchen

Das US-Militär informierte in dem Zuge auch über einen weiteren Soldaten, der noch vermisst werde. Sie erklärten, dass man nach einer gründlichen Suche am Ort des Geschehens bisher nicht identifizierte sterbliche Überreste gefunden habe. Derzeit laufe ein Prozess zur Identifizierung, hieß es.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fähre mit 133 Menschen gekentert – Suche nach Überlebenden!

Nach Home-Invasion in Tirol: Polizei bittet um Hinweise

Steiermark: Immer mehr Obdachlose

Iran-Krieg fordert weiteres US-Todesopfer

Drama um Ski-Olympiasiegerin Gisin

US-Demokraten rechnen nach Soldatentod mit Trump ab

Kane-Transfer: Tottenham und Bayern sind sich einig!

Junge (15) stirbt nach Stromschlag bei Jahrmarkt

Netanyahu attackiert Mamdani nach Festnahme-Drohung

Chip-Mangel: VW warnt Mitarbeiter vor Produktionsstopp