Passagiere boykottieren Trump-Flughafen

Die Umbenennung des Flughafens von West Palm Beach in "Donald J. Trump International Airport" sorgt in den USA für Aufregung.

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Seit dem 9. Juli trägt der Airport, der nur wenige Kilometer von Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago entfernt liegt, offiziell den Namen des US-Präsidenten. Offenbar reagieren viele Reisende darauf mit Ablehnung und wollen den Flughafen künftig meiden.

Wirbel um Schreiben

Für zusätzliche Brisanz sorgte ein internes Schreiben von United Airlines. Laut dem Reiseblog Live and Let's Fly, über den anschließend zahlreiche US-Medien berichteten, sollten Mitarbeiter Passagiere, die wegen der Umbenennung nicht mehr nach West Palm Beach fliegen wollten, kostenlos auf Flüge nach Fort Lauderdale oder Miami umbuchen. Dafür soll sogar ein eigener Gesprächsleitfaden für den Kundenservice erstellt worden sein – ein ungewöhnlicher Schritt, da kostenlose Umbuchungen normalerweise nur bei Flugausfällen oder erheblichen Verspätungen gewährt werden.

' © APA/AFP/CHANDAN KHANNA

Teures Unbenennen

Nachdem das interne Memo öffentlich geworden war, geriet United Airlines unter Druck. Ein Unternehmenssprecher erklärte, das Schreiben sei "schlecht formuliert" und entspreche nicht der offiziellen Unternehmenspolitik. Eine kostenlose Umbuchung allein wegen des Namens eines Flughafens sei grundsätzlich nicht vorgesehen. Die Existenz des internen Dokuments bestritt die Fluggesellschaft allerdings nicht.

Die Umbenennung ist zudem noch nicht vollständig abgeschlossen. Am 18. August soll auch der internationale Flughafencode von PBI auf DJT geändert werden. Für neue Schilder, das Branding und weitere Anpassungen werden Kosten von bis zu 5,5 Millionen US-Dollar veranschlagt.

Die Diskussion über den Flughafen entwickelte sich daraufhin rasch zu einem politischen Streitthema. Während Anhänger Trumps die Ehrung des Präsidenten begrüßen, kündigten Kritiker in sozialen Netzwerken an, den Airport künftig zu boykottieren. Die Geschichte machte landesweit Schlagzeilen und wurde von zahlreichen US-Medien aufgegriffen.

Die Umbenennung ist zudem noch nicht vollständig abgeschlossen. Am 18. August soll auch der internationale Flughafencode von PBI auf DJT geändert werden. Für neue Schilder, das Branding und weitere Anpassungen werden Kosten von bis zu 5,5 Millionen US-Dollar veranschlagt.