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"Jimothy"

Internet-Hype um mysteriöse Kreatur in Seattle

Ein Waschbär läuft über eine Wiese nahe einem Gehweg, im Vordergrund steht eine Lebendfalle.
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Ein ungewöhnliches Tier hat in der US-Metropole Seattle für Aufsehen gesorgt.
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Immer wieder berichteten Anwohner aus dem Stadtteil Ballard von einer seltsam aussehenden Kreatur, die nachts durch Gärten streift, Mülltonnen durchsucht und sogar auf Balkone klettert. Lange hielten viele die Geschichten für übertrieben – bis nun ein Video des Tieres im Internet viral ging.

Die Aufnahmen zeigen ein graues, stark gedrungenes Wesen, das zunächst auf allen vieren über eine Wiese läuft, dann einen Gehweg überquert und sich zeitweise sogar auf die Hinterbeine aufrichtet. Das ungewöhnliche Erscheinungsbild sorgte in den sozialen Netzwerken für wilde Spekulationen. Nutzer rätselten, ob es sich um einen Hund, ein unbekanntes Wildtier oder gar um eine künstlich geschaffene Kreatur handeln könnte.

Für die Bewohner des Viertels war die Antwort allerdings keine Überraschung. Sie kennen den tierischen Besucher bereits seit Jahren und haben ihm sogar einen Namen gegeben: "Jimothy".

Hinter dem kuriosen Äußeren verbirgt sich ein Waschbär mit einer äußerst seltenen genetischen Besonderheit. Das Tier leidet am sogenannten Short-Spine-Syndrom, einer Mutation, bei der die Wirbelsäule stark verkürzt ist. Dadurch wirkt der Körper ungewöhnlich kompakt, während die Beine ihre normale Länge behalten. Das lässt den Waschbären beinahe wie eine Fantasiefigur erscheinen.

Nach Angaben von Tierexperten ist diese genetische Veränderung äußerst selten. Betroffene Tiere sind in ihrer Beweglichkeit zwar eingeschränkt, können aber dennoch ein weitgehend schmerzfreies Leben führen und sich in freier Wildbahn behaupten.

In Ballard ist "Jimothy" längst zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Die Anwohner berichten, dass der Waschbär regelmäßig auf Nahrungssuche geht und dabei bevorzugt Mülltonnen und Balkone besucht. Seit das Video millionenfach angesehen wurde, ist aus dem ungewöhnlichen Vierbeiner weit über Seattle hinaus ein Internet-Star geworden – und für viele der wohl außergewöhnlichste Waschbär der Welt.

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