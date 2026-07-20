Epstein ließ Sekretärin Tattoo herausschneiden

Neue BBC-Recherchen enthüllen das perfide Missbrauchssystem von Jeffrey Epstein. Eine betroffene Frau namens Anya spricht nun erstmals öffentlich über die totale Kontrolle.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Betroffene Anya lernte mit Mitte 20 in Paris den Model-Scout Daniel Siad kennen, der ihr den angeblich mächtigen Förderer Jeffrey Epstein vorstellte. Beim ersten Treffen in dessen Pariser Wohnung gewann er ihr Vertrauen und versprach Kontakte in die Modebranche. Doch die vermeintliche Förderung entwickelte sich schnell zur totalen Kontrolle. Während einer Haftstrafe in Florida im Jahr 2008, bei der er tagsüber Freigang hatte, missbrauchte er Anya laut ihren Angaben zum ersten Mal sexuell.

© HO / New York State Sex Offender Registry / AFP

Ein Albtraum statt Modelkarriere

Nachdem ihr Traum vom Modeln für gescheitert erklärt wurde, sollte sie als seine "Assistentin" arbeiten. Diese Arbeit bedeutete jedoch den vollständigen Verlust ihrer Freiheit. Anya musste rund um die Uhr erreichbar sein und durfte das Haus in Manhattan nicht ohne Erlaubnis verlassen. Sie hatte weder ein Gehalt noch eine Krankenversicherung oder ein eigenes Bankkonto. Wer zu fliehen versuchte, wurde von einem Privatdetektiv verfolgt. Zur Absicherung sammelte er Nacktfotos als Druckmittel.

Systematische Spaltung der Frauen

Er sorgte zudem dafür, dass die Frauen einander misstrauten und hetzte sie gegeneinander auf. Jede von ihnen musste mindestens ein neues Opfer für das System von Jeffrey Epstein rekrutieren. Zudem mussten die Frauen Dankesbriefe an ihn schreiben. Selbst über ihre Körper bestimmte er: Weil ihm ein Tattoo auf Anyas Bauch missfiel, ließ er dieses von einem Arzt aus ihrer Haut herausschneiden. Anya nennt die Struktur ein "Ökosystem des Missbrauchs" und möchte nun anderen Betroffenen Mut machen.