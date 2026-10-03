Feuer-Drama
Hausbrand in OÖ: 24-Jähriger holt Bewusstlosen aus Feuer
Ein 66-Jähriger war von einem 24-jährigen Nachbarn aus dem Gebäude über das gemeinsame Stiegenhaus geholt worden. Der Ältere musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Eine 64-Jährige und eine 93-Jährige rettete die Feuerwehr mit einer Drehleiter. Insgesamt kamen vier Menschen ins Spital, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.
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Die beiden geretteten Frauen und der 24-Jährige wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus der Elisabethinen in Linz eingeliefert. Der 66-Jährige konnte soweit reanimiert werden, dass er wieder über einen eigenständigen Puls verfügte. Er wurde vom Notarzt in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht. Die Brandursache war vorerst nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.
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