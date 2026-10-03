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Jannik Sinner: Jetzt wackelt sein Antritt in Wien

SR
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Jannik Sinner in weißem Polohemd auf dem Weg zum Formel-1-Rennen in Monza, Menschen im Hintergrund.
© APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC
Jannik Sinner fällt nach seiner Knieverletzung weiter aus.
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Der Tennis-Weltranglisten-Erste hatte seinen bisher letzten Einsatz bei seinem Wimbledon-Triumph am 12. Juli. Der 25-jährige Italiener hatte auch den Nordamerika-Swing inklusive der US Open und zuletzt das Turnier in Peking verpasst. "Leider werde ich das Shanghai Masters dieses Jahr nicht wie erhofft spielen können", postete der Südtiroler auf Instagram. Sinner ist in Shanghai Titelverteidiger.

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Damit könnte der diesjährige French-Open- und US-Open-Sieger Alexander Zverev schon als neue Nummer eins zu den Erste Bank Open nach Wien kommen. Der Deutsche müsste dazu beim aktuellen Turnier in Peking sowie in Shanghai triumphieren. Apropos Wien: Das Stadthallenturnier startet am 26. Oktober. Noch gibt es keine Signale in Richtung Veranstalter Herwig Straka, dass Sinner auch seinen Wien-Trip cancelt. Unmittelbar davor findet wieder der millionenschwere Six Kings Slam in Saudi-Arabien statt.

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