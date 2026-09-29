Nationalteam startet in neue Ära

Am kommenden Sonntag beginnt beim heimischen Football-Nationalteam gegen Belgien die Ära Pokorny.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Keine Pause für die heimischen Football-Stars. Nach dem Austrian Bowl im Sommer und dem Ende der EFA und der AFLE, wo sich die Vienna Vikings den Premieren-Titel sichern konnten, geht es nun mit der EM-Gruppenphase weiter. Am Sonntag trifft die AFBÖ-Auswahl unter dem neuen Head Coach Stefan Pokorny in Salzburg auf Belgien, eine Woche später kommt es in Wien zum Showdown gegen die Türkei.

Nachdem man zuletzt gleich zwei Mal in Folge die Europameisterschaft für sich entscheiden konnte, sind die Erwartungen an den neuen starken Mann entsprechend groß. Max Sommer verkündete nach dem Triumph im Vorjahr in Deutschland etwas überraschend und nicht im besten Einvernehmen seinen Abschied. Pokorny übernimmt nun als frisch gebackener österreichischer Meister. Im vergangenen Sommer setzte sich der 39-jährige Wiener mit den Graz Giants gegen die Danube Dragons im Austrian Bowl durch. Nach drei Jahren in der Steiermark ist er nun allerdings auch froh, zurück in seiner Heimat zu sein. "Ursprünglich war der Plan, dass ich die Giants und das Nationalteam parallel betreue", verrät Pokorny im Gespräch mit oe24.

Zum Gruppenphasen-Auftakt gegen die vermeintlich schwächeren Gegner ist die Favoriten-Rolle klar verteilt. "Es gibt dennoch keine leichten Gegner mehr", verrät der neue Teamchef, der den großen Umbruch einleiten musste. Neben vielen neuen Gesichtern im Kader sorgte er vor allem beim Coaching Staff für einige Überraschungen. Während die Defense weiter von Dragons-Head-Coach Michael Hönig mit seinen altbewährten Assistenten wie Daniel Auböck, Lukas Habersack, Thomas Meznik und Benjamin Sobotka, das Erfolgs-Team von der EURO betreut wird, gab es in der Offense einige namhafte Änderungen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Alles neu in der Offense

Der neue Offensive Coordinator ist Kyle Callahan, der den österreichischen Football aus seiner Zeit bei den Raiders kennt. Als "verlängerter Arm" konnte Pokorny Knights-Quarterback Chad Jeffries von einem Engagement überzeugen. Hinzu kommt mit Adrian Platzgummer ein äußerst prominenter Name als Wide-Receiver-Coach. Gerrit Brandt (Offensive Line) und Mike Gentili (Running Backs) komplettieren das Trainergespann. Pokorny: "Es war eine intensive Zeit, ich habe mit den meisten bereits zusammengearbeitet und freue mich darauf, dass es jetzt endlich losgeht."

Der neue AFBÖ-Offensive-Coordinator Kyle Callahan. © GEPA pictures/ Amir Beganovic

Auch im Roster wird sich einiges tun. Mit Philipp Haun, Yannick Mayr und Sandro Platzgummer haben viele Schlüsselspieler ihre Team-Karriere beendet. Auch EM-Quarterback Alexander Reischl wechselte vom Tackle Football zum Flag Football. Entsprechend gibt es auch hier einen großen Umbruch mit vielen neuen Gesichtern. "Die Jungen brennen und das merke ich in jedem Training. Teilweise muss ich sie sogar ein wenig bremsen", zeigte sich der Head Coach mit dem ersten Team-Lehrgang vergangene Woche in Wien sehr zufrieden.

Wer genau den Sprung in den Kader schafft, gibt der Head Coach am Mittwoch bekannt, einige überraschende Namen werden auf jeden Fall dabei sein. Das Ziel ist dennoch ganz klar die erfolgreiche Titelverteidigung.