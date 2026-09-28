Roger Federer kann sich an seinen Grand-Slam-Titel nicht erinnern

Überraschend ehrlich zeigte sich Roger Federer im Rahmen des Laver Cups und gestand dort eine schockierende Wahrheit. An zwei Jahre seiner Tennis-Karriere hat er keine Erinnerung mehr.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Roger Federer ist und bleibt für viele der beste Tennisspieler aller Zeiten. In seiner Karriere verbrachte er 310 Wochen als Nummer 1 der Weltrangliste, gewann 20 Grand Slams und erspielte mit seinen 1.251 alleine sagenhafte 130.594.399 Dollar Preisgeld.

Am vergangenen Wochenende war er als "Edeljoker" für das Team Europa beim Laver Cup und nahm sich am Rande seines "Herzensprojektes auch Zeit für viele Fragen. Eine Antwort sorgte dabei allerdings für Aufsehen.

Der "Maestro" gestand offen und ehrlich, dass er sich an zwei Jahre seiner Karriere nicht mehr erinnern könne, darunter war auch ein Grand-Slam-Triumph bei den Australian Open. Der mittlerweile 45-jährige verriet am Red Carpet, dass er praktisch keine Erinnerung mehr an die Turniere im Jahr 2010 und 2011 habe.

Keine Erinnerung an 9 Titel

In der Zeit holte sich der Schweizer allerdings nicht weniger als 9 seiner insgesamt 103 Turniertitel. Der Grund für die Erinnerungslücke könnte allerdings nicht schöner sein. Denn im Sommer 2009 kamen die ersten beiden Kinder (Zwillingstöcher d. Red.) mit Partnerin Mirka auf die Welt.

In den kommenden zwei Jahren machte er nicht viel mehr, neben dem Tennisplatz außer "Windeln wechseln und ins Bett", gestand Federer mit einem Schmunzeln. Im September 2022 beendete er seine ruhmreiche Laufbahn endgültig und genießt seitdem sein Leben als Familienvater und kann sich aussuchen, wann er auf den Tennisplatz zurückkehrt und kann sich mittlerweile auch wieder daran erinnern.