»Buhuhu«: Agassi frotzelt Zverev nach Triumph

Alexander Zverev entscheidet den Laver Cup – und muss sich danach bei der Siegerehrung einiges von Tennis-Legende Andre Agassi anhören.

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Erst Matchwinner, dann Zielscheibe! Alexander Zverev führte Team Europa beim Laver Cup mit einem 7:6, 6:3 gegen Learner Tien zum Gesamtsieg. Bei der anschließenden Siegerehrung bekam der Deutsche dann einen frechen Seitenhieb von Andre Agassi ab.

Der Kapitän der unterlegenen Welt-Auswahl gratulierte Zverev zunächst zu dessen starkem Jahr. Dann legte Agassi mit einem breiten Grinsen los.

»Buhuhu, warum verliere ich immer?«

"Es war auch wichtig für mich, denn ich kann deine Pressekonferenzen wieder anschauen", scherzte Agassi – und imitierte anschließend den Deutschen: "Buhuhu, warum verliere ich immer? Ich bin nur der Drittbeste in der Welt, ich bin so schlecht."

Damit nicht genug. Agassi spielte auch auf Zverevs lange Jagd nach einem Grand-Slam-Titel an: Selbst nach einem Sieg heiße es bei ihm: "Oh, ich habe nur einen Grand Slam, ich muss es nochmal schaffen, buhuhu."

Böse kam die Attacke nicht an. Bei beiden Mannschaften sorgte Agassis Rede für Gelächter – auch Zverev selbst nahm den Seitenhieb mit Humor und lachte herzlich.

Alexander Zverev stemmt die Laver Cup Trophäe. © Getty Images for Laver Cup

Zverev ist "Mr. Laver Cup"

Grund zum Ärgern hatte der 29-Jährige ohnehin keinen. Gegen Tien holte er den entscheidenden Punkt für Europa und baute damit seine außergewöhnliche Laver-Cup-Bilanz weiter aus.

Bei allen sechs europäischen Titeln war Zverev dabei. Bereits zum vierten Mal stand er beim entscheidenden Sieg auf dem Platz.

Agassi blieb dagegen nur die Rolle des schlechten Verlierers mit Humor – und eine Siegerehrung, über die nach dem letzten Ballwechsel noch gesprochen wurde.