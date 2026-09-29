Darts-Legende Phil Taylor kündigt Comeback an

Darts-Legende Phil Taylor hat sein Comeback angekündigt.

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Mehr als acht Jahre nach seinem Abschied von der großen Profi-Tour wird der 16-malige Weltmeister wieder bei einem Turnier antreten, nimmt Ende November an einem Teambewerb in Portsmouth teil. Dabei bekommt der 66-Jährige prominente Unterstützung. Gemeinsam mit dem zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis bildet er das englische Team, sie gewannen zwischen 2012 und 2016 viermal gemeinsam den World Cup of Darts für England.

"Ich wurde schon oft gefragt, ob ich noch einmal zurückkehren würde. Wenn, dann musste es einen besonderen Grund geben. Adrian gehört zu den wenigen Menschen, für die ich meine Darts wieder auspacken würde", sagte Taylor beim Streamingdienst Pluto.TV, der das Turnier vom 23. bis 28. November übertragen wird. "Wir wissen, was es braucht, um als Duo erfolgreich zu sein, und ich freue mich darauf zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können", meinte Lewis.

© Getty Images

Taylors Erfolgsbilanz ist bis heute unerreicht. Zwischen 1990 und 2013 wurde er 16 Mal Weltmeister. Über Jahre dominierte "The Power" die Szene und sammelte mehr als 200 Turniersiege. "Ich habe mehr gewonnen als jeder andere", sagte Taylor in einem Instagram-Video, das er anlässlich seines Comebacks veröffentlichte. Nach seiner Finalniederlage gegen Rob Cross bei der Weltmeisterschaft 2018 zog sich der Engländer von der großen Tour zurück. Später trat er noch bei Turnieren für ältere Profis an, ehe er Ende 2024 auch dort seine Karriere beendete.