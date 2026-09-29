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Jetzt pflanzen: Mit diesen Blumen bleibt der Balkon auch im Winter farbenfroh

LR
von
Person pflanzt bunte Heidepflanzen in Töpfe und hält Erde in der Hand.
© Getty Images
Die goldene Herbstsonne lacht uns ins Gesicht und wir genießen sie in vollen Zügen auf Balkon oder im Garten. Doch wenn bald die kalten, grauen Monate anbrechen, sieht es vor dem Fenster oft trist und kahl aus. Das muss aber nicht sein. Wer auch im Winter lebendige Farben und gute Laune haben möchte, sollte jetzt aktiv werden.
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Viele Balkonbesitzer denken zu spät an die Winterbepflanzung. Dabei sind Ende September und Oktober ideal dafür: Die Temperaturen sind noch mild, der Boden warm genug und die Pflanzen können vor dem ersten Frost gut anwurzeln. Räumen Sie also jetzt die verblühten Sommer-Reste aus den Kästen, es ist Zeit für ein winterfestes Balkon-Makeover. An diese Farbwunder sollten Sie jetzt denken:

Heidekraut (Schneeheide & Knospenheide)

Person hält zwei Töpfe mit pink und lila blühender Heide in einer Pflanzengärtnerei.
Heidekraut © Getty Images

Heidekraut ist der Klassiker des Winterbalkons. Achten Sie beim Kauf vor allem auf die Knospenheide (eine Züchtung der Besenheide): Sie bildet dicke, bunte Knospen in Pink, Rot oder Weiß, die sich nicht öffnen und dadurch extrem widerstandsfähig sind, selbst Temperaturen bis -10 Grad machen ihr nichts aus. Wer zusätzlich die Schneeheide pflanzt, wird belohnt: Sie blüht ab November bis in den April hinein.

Christrose

Weiße und rosafarbene Christrosen (Helleborus niger) vor einer Ziegelwand.
Christrose © Getty Images/iStockphoto

Wenn fast die gesamte Natur ruht, läuft die Christrose zur Höchstform auf. Mitten im Winter öffnet sie ihre großen, edlen, strahlend weißen Blüten. Ein magischer Anblick in dunklen Zeiten. Pflanzen Sie die Christrose idealerweise an einen leicht schattigen Ort, wo sie ihre zeitlose Schönheit entfalten kann.

Scheinbeere

Galtheria-Pflanze mit roten Beeren in einer Zinkwanne vor einer Backsteinmauer.
Scheinbeere © Getty Images

Sie lieben rote Akzente und weihnachtliches Flair? Dann ist die Scheinbeere genau das Richtige für Sie. Ihre dicken, leuchtend roten Beeren sehen aus wie kleine Zuckeräpfel, die den gesamten Winter an der Pflanze hängen bleiben. Als Bonus verfärben sich ihre ohnehin schon saftigen Blätter bei Kälte oft noch in ein aufregendes Kupferrot.

Skimmie

Rote Beeren und grüne Blätter mit Raureif bedeckt.
Skimmie © Getty Images

Dieser immergrüne Strauch ist ein echtes Highlight. Schon im Herbst entwickelt die Skimmie kräftig rote Blütenknospen. Das Besondere daran: Sie behält diese Knospen als roten Kontrast den ganzen Winter über bei, bevor sie im Frühjahr wunderbar duftend aufblüht.

Purpurglöckchen & Silberblatt

Zarte rosa Blütenrispen einer Heuchera-Tiarella-Hybride über grünem Laub im Sonnenlicht.
Purpurglöckchen © Getty Images

Blüten und Beeren sind großartig, aber ein Blumenkasten braucht Volumen. Das Purpurglöckchen (Heuchera) bringt spektakuläre Blattfarben, von Karamell über Rot bis zu dunklem Aubergine, auf den Balkon. Für eisige, winterliche Akzente sorgt das Silberblatt mit seiner pelzigen, weiß-grauen Optik, die an Raureif erinnert.

Die wichtigsten Tipps für die Winter-Pflanzen

Damit Ihre Bepflanzung bis zum Frühling strahlt, sollten Sie drei goldene Regeln beachten:

  • Keine nassen Füße: Winterpflanzen hassen Staunässe. Achten Sie darauf, dass Ihre Töpfe Abflusslöcher haben. Legen Sie eine Tonscherbe auf das Loch, damit die Erde es nicht verstopft.
  • Der Wasser-Trick: Wussten Sie, dass die meisten Winterpflanzen nicht erfrieren, sondern vertrocknen? Gießen Sie Ihre Balkonpflanzen im Winter regelmäßig, aber nur an frostfreien Tagen, wenn die Erde nicht gefroren ist.
  • Frostsichere Töpfe: Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann Töpfe sprengen. Greifen Sie zu frostfesten Kästen. Bei klirrender Kälte sieht es zudem stylisch aus, wenn Sie die Gefäße mit etwas Natur-Jute oder Wintervlies einwickeln.

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