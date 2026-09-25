Saison nicht vorbei! Was man im Oktober noch im Garten pflanzen kann

Der Herbst bedeutet nicht automatisch das Ende der Gartensaison. Auch im Oktober können noch zahlreiche Pflanzen ins Beet, von winterhartem Gemüse bis zu Blumenzwiebeln für den nächsten Frühling. Wer jetzt pflanzt, kann sich schon in den kommenden Monaten über frisches Grün freuen.

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Wenn die Blätter langsam von den Bäumen fallen und die Gartensaison scheinbar zu Ende geht, gibt es noch einiges zu tun. Der Oktober ist sogar ein wichtiger Pflanzmonat. Der Boden ist nach dem Sommer noch warm, gleichzeitig sorgen kühlere Temperaturen dafür, dass frisch gesetzte Pflanzen weniger Stress haben.

Knoblauch: Jetzt ist die perfekte Zeit

Wer im kommenden Sommer eigenen Knoblauch ernten möchte, kann die Zehen im Oktober in die Erde stecken. Dafür einzelne Knoblauchzehen mit der Spitze nach oben etwa fünf Zentimeter tief setzen. Über den Winter bilden sie Wurzeln und treiben im Frühjahr wieder aus. Geerntet wird meist im Sommer.

Zwiebeln für den Frühling setzen

. © Getty Images

Der Oktober ist außerdem die beste Zeit für zahlreiche Frühblüher. Tulpen, Narzissen, Krokusse, Hyazinthen und Schneeglöckchen kommen jetzt in die Erde. Der Vorteil: Die Zwiebeln können über den Winter im Boden bleiben und entwickeln im Frühjahr ihre Blüten. Dabei gilt als Faustregel: Die Zwiebel sollte ungefähr doppelt bis dreimal so tief gesetzt werden, wie sie hoch ist.

Spinat für die kalte Jahreszeit

Auch Gemüse ist im Oktober noch möglich. Winterspinat kann bis in den Herbst hinein ausgesät werden. Je nach Wetter kann er noch vor dem Winter keimen oder überwintern und im Frühjahr weiterwachsen. Besonders praktisch: Spinat benötigt keinen riesigen Platz und eignet sich deshalb auch für kleinere Beete oder Hochbeete.

Feldsalat: Der Klassiker für den Herbst

Wer auch in der kalten Jahreszeit frisches Grün aus dem eigenen Garten möchte, kann jetzt Feldsalat aussäen. Er ist relativ robust und kann sogar bei niedrigen Temperaturen weiterwachsen. Je nach Aussaatzeit und Wetter lässt sich der Feldsalat noch im Herbst oder dann im Winter beziehungsweise frühen Frühjahr ernten.

Obstgehölze und Beerensträucher

Gartenarbeiten © Getty Images

Auch Obstbäume und Beerensträucher können im Herbst gepflanzt werden. Apfel, Birne, Zwetschke oder Johannisbeeren profitieren davon, wenn sie noch vor dem Winter im Boden anwurzeln können. Wichtig ist allerdings, dass der Boden frostfrei und nicht völlig durchnässt ist.

Was jetzt besonders wichtig ist

Nicht jede Pflanze sollte im Oktober noch ins Freie. Empfindliche Sommerblumen, frostempfindliches Gemüse und wärmeliebende Kräuter sollten bei sinkenden Temperaturen besser geschützt oder ins Haus beziehungsweise Gewächshaus gebracht werden.

Bei Aussaaten und Pflanzungen kommt es außerdem stark auf die Region an. In höheren Lagen kann der erste Frost deutlich früher kommen als im Flachland.