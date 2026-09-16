DARUM sollte man eine halbe Orange in den Garten legen

Die Sonne steht tiefer und die Blätter färben sich bunt, doch viele Schmetterlinge nutzen die warmen September-Tage zur Nahrungssuche. Ein günstiger Garten-Trick hilft, um die wunderschönen Insekten anzulocken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer Admiral, Distelfalter oder Tagpfauenauge anlocken möchte, benötigt dafür keine teure Ausstattung. Ein Trick aus professionellen Schmetterlingshäusern funktioniert auch daheim und kostet nicht mehr als eine Orange.

Reize für die bunten Falter

Schmetterlinge reagieren auf kräftige Farben, süße Düfte und Zucker. Eine aufgeschnittene Orange vereint diese drei Reize, wie das Portal Mein schöner Garten berichtet. Eine gut sichtbar platzierte Orangenhälfte lockt bereits nach kurzer Zeit die ersten Insekten an.

Für die Umsetzung wird die Orange halbiert, sodass die Schnittfläche nach oben zeigt. Die Hälfte lässt sich auf einen dünnen Stock stecken oder erhöht an einem Ast befestigen. Alternativ legt man Orangenscheiben in eine flache, mit etwas Wasser gefüllte Schale, da das Wasser Ameisen fernhält. Ein sonniger, frei zugänglicher Platz erleichtert den Faltern die Landung.

Der richtige Platz im Garten

Die Frucht sollte nie direkt auf dem Boden liegen, da dort auch andere Tiere leicht an die süße Mahlzeit gelangen. Ein erhöhter Platz, etwa an einer kleinen Futterstelle im Beet, ist die bessere Wahl.

Wer keine Orange zur Hand hat, kann auf Alternativen ausweichen. Überreife Bananen eignen sich hervorragend als Schmetterlingsfutter, wie das Gartenjournal erklärt. Je brauner und weicher die Frucht ist, desto verlockender wirkt der Duft. Das mehrfache Einschneiden der Schale erleichtert den Insekten den Zugang zum Fruchtfleisch. Ebenso funktionieren überreife Pflaumen, Äpfel, Birnen oder Pfirsiche – am besten leicht angegoren.

Dann steht einem Schmetterlingsbesuch nichts mehr im Wege.