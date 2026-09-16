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Neue Umfrage

So unbeliebt ist EU-Chefin Ursula von der Leyen

Schlechte Umfragedaten für Ursula von der Leyen.
© APA/AFP/Daniel MIHAILESCU
Just am Tag ihrer Rede zur Lage der Union zeigt eine Umfrage: Ursula von der Leyen ist in den großen Mitgliedstaaten wenig bekannt - und noch weniger beliebt. Das Institut Public First befragte vom 13. bis 15. September dazu jeweils mehr als 2000 Erwachsene in Deutschland, Frankreich und Spanien.
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Als schlecht bewerten 45,5 Prozent der Deutschen sowie knapp ein Drittel der Franzosen und Spanier die Performance der deutsche EU-Kommissionspräsidentin (67). In von der Leyens Heimat treiben vor allem AfD-Anhänger das ohnehin eindeutige Urteil: Mehr als die Hälfte von ihnen sagt, die Arbeit der EU-Chefin sei "sehr schlecht".

Noch auffälliger in der aktuellen Umfrage im Auftrag von Politico: Mehr als jeder fünfte Franzose weiß nicht, wer die Kommissionspräsidentin ist; in Spanien sind es 10 Prozent, in Deutschland 5 Prozent.

Von der Leyens Rede in Straßburg, thematisch erwartet zu KI, Klima, Migration, Ukraine und Handel, werden nur etwa 10 Prozent genau verfolgen, ein Drittel eher beiläufig. In Frankreich und Spanien hat mehr als die Hälfte entweder kein Interesse oder die Ansprache noch nie gehört. Deutsche achten etwas genauer hin.

Politologe Seb Wride von Public First sieht darin einen "Anti-Establishment-Sog", der überall Amtsinhaber schwächt: Von der Leyen müsse glaubhaft machen, dass Brüssel auch die Senkung der Lebenshaltungskosten angeht.

Viele Europäer kennen die EU-Chefin nicht

Die aktuelle Rede selbst bleibt ein Ritual der Brüsseler Blase – vor Abgeordneten, diesmal mit Kanadas Premier Mark Carney als Gast.

Für 450 Millionen EU-Bürger ist die Präsidentin aber oft eine ferne Figur, obwohl sie neue Handelsabkommen, die Impfstoff-Beschaffung und die Ukraine-Politik geprägt hat. Eine andere Umfrage hatte zuvor schon hohe Rücktrittsforderungen nach dem US-Handelsdeal gemessen. Trotz allem kennen viele Europäer nicht einmal den Namen der EU-Kommissionspräsidentin.

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