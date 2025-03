Hackerangriff: Streng geheime Putin-DNA geknackt

Der russische Präsident Wladimir Putin setzt seit Jahrzehnten eine strikte Geheimhaltung seiner DNA durch. Doch JETZT ist seine DNA offenbart worden, denn jemand hat den Computer seines nicht ganz so vorsichtigen Neffen 2. Grades gehackt!

Es klingt wie in einem Super-Agenten Film - und ist brutale Realität. Putin möchte nicht, dass jemand weiß, welches Potenzial - oder welche Schwächen in seiner DNA stecken.

Deshalb ließ er - wie oe24 bereits berichtete - seine Exkremente von Leibwächtern eintüten, trinkt immer von selbst mitgebrachten Tassen und Gläsern, oder lässt sie immer mitnehmen, damit bloß nichts übrig bleibt und der Gefahr ausgesetzt ist, das Aufschluss über seine DNA liefern könnte.

Computer des Neffen gehackt

Doch offenbar ist der Computer von einem Neffen 2. Grades von Putin gehackt worden. Und dieser sei nicht ganz so vorsichtig wie der russische Präsident gewesen. Denn er selbst habe laut BILD-Informationen im Dezember 2022 einen DNA-Test gemacht und die Ergebnisse offenbar durch ein nicht ganz so sicheres Passwort auf seinem PC gespeichert gehabt.

So sollen Putins Großeltern, die Urgroßeltern dieses Neffen - namens Michail Putin (58) - gewesen sein. Laut der BILD haben beide eine genetische Übereinstimmung von 6,25 Prozent. Und Michail und Wladimir tragen beide die gleiche männliche Y-Haplogruppe - also dieselbe Mutation auf ihren Y-Chromosomen - da sie einen gemeinsamen Vorfahren in der väterlichen Linie haben.

Stammt Putin aus dem Kosovo?

Außerdem soll die DNA des Neffen zu der seltenen Haplogruppe E-V13 gehören. Die Haplogruppe E-V13 ist vor etwa 10.000 bis 20.000 Jahren entstanden und ist vor allem in Südeuropa und auf dem Balkan verbreitet, wobei sie über die männliche Linie vererbt wird. Dieser Genstrang hat seinen Ursprung im heutigen Kosovo - Kommt also der russische Präsident genetisch in seiner Urfamilie aus dem heutigen Kosovo?

Obendrein soll die DNA auf ein erhöhtes Risiko für Prostata-Krebs hinweisen. Der Neffe soll zumindest genetisch bedingt anfällig für Paranoia sein. Ob dies auch auf Putin zutrifft, lässt wohl Interpretationsspielraum offen.