Experte schlägt Alarm: "Könnte letzter Sommer in Frieden sein"

Er gilt als einer der besten Experten auf seinem Gebiet. Jetzt schlägt er warnende Töne an.

Seit Februar 2022 tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Bis heute nimmt das Grauen und Sterben an der Front kein Ende. Schon drei Jahre dauert der Krieg jetzt an. Ein Ende ist bis dato noch nicht in Sicht.

Neue weltpolitische Konstellation

In drei Jahren hat sich die weltpolitische Lage gehörig verschoben. Russland ist an China herangerückt und in den USA ist jetzt Donald Trump Präsident, der erst kürzlich mit Putin telefonierte.

Kann Trump den Krieg in der Ukraine beenden, wie er noch vor seiner Wahl ankündigte? Noch ist ist es ihm nicht gelungen. Jetzt warnt ein ausgewiesener Experte, dass Europa kurz vor einem großen Krieg stehen könnte.

Militärhistoriker ist alarmiert

Im Interview mit der deutschen "Bild"-Zeitung spricht der Militärhistoriker Prof. Sönke Neitzel Klartext. Er zeigt sich beunruhigt und spricht von "einem letzten Sommer im Frieden".

Im Interview sagt der Experte: "Wir sehen eine in Bewegung geratene sicherheitspolitische Weltlage durch Putin, durch Trump. Wir sehen die Ankündigung eines großen Manövers der Russen in Belarus. Wir sehen die sehr große Angst der baltischen Staaten, dass die Russen im Zuge dieses Manövers über die Grenze kommen. Und wir sehen, dass dann wahrscheinlich die Beistandsklausel der Nato zumindest für die USA nicht mehr greift, die Abschreckung ist geschwächt."

"We have to be capable"

Neitzel weiter: "Die Schlussfolgerungen aus den letzten drei Jahren können nur sein: We have to be capable – wir müssen vorbereitet sein, müssen fähig sein. Alles, was wir im Bundestag besprochen haben – das ist keine Schattenboxerei, sondern es kann im schlimmsten Fall wirklich so kommen, dass die Nato sich fragt: Müssen wir nicht auch gegen Russland kämpfen?"

"Letzter Sommer im Frieden"

Außerdem sagte er: "Ob ein solcher Krieg kommt, hängt davon ab, wie die Nato insgesamt reagiert, welche Rolle Trump spielt, welche Rolle die Europäer spielen, ob es einen Frieden gibt in der Ukraine, wie auch immer der aussieht. Denn: Ich glaube nicht, dass Putin einen solchen Schritt täte, solange er noch in der Ukraine kämpfen muss. Der Ausdruck ‚Letzter Sommer im Frieden‘ ist eben leider nichts völlig Irreales mehr, sondern es kann so kommen."