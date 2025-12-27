Weihnachts-Wirbel um leeren Langstreckenflug

Ein fast leerer Flug von Deutschland in die USA sorgt derzeit auf der Plattform Reddit für Diskussionen.

"Auf meinem Flug von Deutschland nach Kalifornien haben alle 3 oder 4 Sitzplätze bekommen", freute sich ein Reddit-User kurz vor Weihnachten, der dazu ein Bild postet, wie er sich mit seinen Füßen auf drei Flugzeugplätzen ausbreitet und ein Buch liest.

© Reddit / cultureShocked5

In den Kommentaren brach daraufhin eine rege Diskussion - rund 1.400 Nutzer diskutierten mit, über 60.000 gaben eine positive Bewertung - über die Gründe für den fast leeren Flug aus. Immerhin sind in der Weihnachtszeit vor allem Langstreckenflüge üblicherweise gut gebucht.

Neben hohen Ticketpreisen wird vor allem US-Präsident Donald Trump als Faktor für eine sinkende Anzahl an Fluggästen in die USA in den Kommentaren genannt.

Einreisen aus Europa in die USA brechen ein

Schon im April zeichnete sich ein Rückgang der Flugreisen ab. Allein im März waren die Einreisen aus Europa in die Vereinigten Staaten um 17 Prozent eingebrochen. Eine vollständige Erklärung für den Rückgang hatte damals keine Airline parat.

Mit eine Ursache dürfte der Reiserückstau nach der Corona-Pandemie sein, der mittlerweile abgearbeitet ist. Bekannt ist das Phänomen unter "Revenge travel", also "Rachereisen". Der Trend kam während der Corona-Zeit auf und beschreibt eine verstärkte Reisetätigkeit nach Einschränkungen.