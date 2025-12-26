Ausgestorbene Tierart plötzlich wieder gesichtet

Eine ausgestorben geglaubte Tierart wurde nach 30 Jahren in Thailand erstmals wieder gesichtet.

Forscher in Thailand haben eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Ein Tier, das seit 30 Jahren für ausgestorben geglaubt war, tappte einem Team in eine Fotofalle.

Vorgefallen ist das überraschende Ereignis in einem thailändischen Schutzgebiet, wie Behörden mitteilten. Gerade in Zeiten, wo immer mehr Tiere durch Wilderei und Jagd vom Aussterben bedroht sind und nur noch durch aufwändige Zuchtprogramme in Tiergärten am Leben gehalten werden können, ist die Entdeckung eine riesige Sensation.

Bei dem Tier handelt es sich um die Flachkopfkatze, eine Wildkatze, die zuletzt 1995 gesichtet worden war. Die Untersuchung der Wildkatzenschutzorganisation Panthera ergab im vergangenen Jahr gleich 29 Nachweise des Tieres.

Lebensraum in Südostasien

Die Flachkopfkatze zählt zu den seltensten Wildkatzen der Welt und lebt ausschließlich in Südostasien. Während laut Weltnaturschutzunion (IUCN) die Flachkopfkatze auf der Liste der gefährdeten Tiere steht und mit 2.500 Exemplaren eine schwindende Gesamtpopulation geschätzt wird, zählt die Art in Thailand als "möglicherweise ausgestorben".

Für Wildkatzen-Experte Kaset Sutasha ist die Wiederentdeckung "aufregend aber gleichzeitig auch besorgniserregend". Die Wildkatze ist nachtaktiv und lebt im tropischen Regenwald sowie in Sumpf- und Mangrovenwäldern, was die Feldforschung erheblich erschwert.

Allerdings sind die Tiere auch deshalb noch mehr bedroht, weil der Lebensraum durch Landwirtschaft zunehmend verdrängt wird und die Fortpflanzung erschwert, sowie die Tiere auch durch Krankheiten bedroht werden, die von Haustieren übertragen werden können.