Sensationsfund: Tausende Dinosaurier-Spuren aufgetaucht

Im Nationalpark Stilfserjoch in der Lombardei sind Tausende Dinosaurierspuren gefunden worden.

Die Abdrücke stammen aus der Zeit vor rund 210 Millionen Jahren. Sie wurden vermutlich von großen pflanzenfressenden Tieren hinterlassen, die in Herden unterwegs waren, wie der Paläontologe Cristiano Dal Sasso vom Naturhistorischen Museum Mailand bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Mailand erklärte.

Die Spuren sind auf nahezu senkrechten Dolomitwänden erhalten und bilden Laufspuren von mehreren Hundert Metern Länge. Einige Abdrücke zeigen Details wie Zehen- und Krallenabdrücke. Der Fund gilt als größter seiner Art in den Alpen und als einer der bedeutendsten weltweit.

"Tal der Dinosaurier" entdeckt

"Es handelt sich um ein wahres Tal der Dinosaurier, das sich über Kilometer erstreckt. Es ist der größte Fundort in den Alpen und einer der reichsten weltweit", erklärte Dal Sasso. Der genaue Ort der außergewöhnlichen Entdeckung liegt in Valdidentro, zwischen Livigno und Bormio, einem der Gebiete, in denen die olympischen Wettbewerbe der Winterspiele Mailand-Cortina 2026 stattfinden sollen.

Entdeckt wurden die Fossilien zufällig von dem Naturfotografen Elio Della Ferrera am 14. September. Er war in der Region unterwegs, um Wildtiere zu fotografieren, und stieß auf die bis zu 40 Zentimeter großen Abdrücke. Erste Bilder leitete er an den Paläontologen Dal Sasso weiter. Manche Spuren deuten auf synchronisierte Bewegungen von Herden hin, andere auf komplexes Verhalten, etwa Gruppierungen in Kreisformationen.

Die Tiere bewegten sich entlang der Ufer des damaligen Tethys-Ozeans. Die Landschaft war vergleichbar mit heutigen tropischen Küstengebieten. Die Fußspuren sind die ersten Dinosaurierfußspuren, die in der Lombardei entdeckt wurden. Sie tauchen auf mindestens sieben verschiedenen Bergrücken auf, die sich über eine Entfernung von fast fünf Kilometern erstrecken.

Wohl Spuren von Prosauropoden

Nach ersten Analysen könnten die Spuren von Prosauropoden stammen, also pflanzenfressenden Dinosauriern mit langem Hals und kleinem Kopf, die als Vorfahren der großen Sauropoden wie dem Brontosaurus gelten. Die Prosauropoden waren kräftig gebaut und hatten sowohl an Händen als auch an Füßen spitze Krallen. Bei einigen Arten konnten die ausgewachsenen Tiere eine Länge von bis zu zehn Metern erreichen. Skelette mehrerer Exemplare wurden bereits in der Vergangenheit sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland gefunden.