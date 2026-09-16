Alte Bauernregel warnt jetzt vor Kälte-Einbruch

Die Tage liefern derzeit mildes Wetter, doch der Übergang zum Herbst rückt näher. Eine alte Weisheit richtet den Blick auf die kühleren Tage des Jahres.

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Der Spätsommer zeigt sich aktuell recht wechselhaft. Auf freundliche Abschnitte folgen immer wieder Schauer, während es gebietsweise noch angenehm warm bleibt. In dieser Phase zwischen den Jahreszeiten schauen viele Menschen gerne auf alte Regeln aus dem Volksmund. Diese versuchten schon vor Generationen, aus dem Wetter bestimmter Tage Rückschlüsse auf die kommende Zeit zu ziehen. Auch wenn sich die Temperaturen derzeit noch mild präsentieren, mehren sich die Anzeichen für den Herbst, wodurch solche Weisheiten wieder Beachtung finden.

Spannende Bauernregel zum 16. September

Zum Gedenktag des heiligen Cyprianus existiert ein bekannter Spruch aus der Überlieferung. Dieser lautet kurz und knapp: "An Sankt Cyprian zieht man oft schon Handschuh' an." Gemeint ist damit, dass um diesen speziellen Tag herum oft schon so kühle Temperaturen vorkommen, dass warme Kleidung für die Hände nötig wird.

Bedeutung für die kommende Jahreszeit

Diese Überlieferung gehört zu den bekannten Bauernweisheiten, die einzelnen Tagen im September eine Funktion als Vorbote für die kalte Zeit zuschreiben. Bis heute bildet sie einen festen Teil des kulturellen Gedächtnisses rund um den Beginn des Herbstes und die Erntezeit.