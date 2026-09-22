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Nicht verpassen! Ab wann Sie Ihre Balkonpflanzen ins Warme holen sollten

LR
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Junge Frau pflegt Pflanzen auf einem begrünten Balkon, Blick aus dem Wohnzimmer.
© Getty Images
Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter – für viele Balkon- und Terrassenpflanzen wird es jetzt langsam Zeit, ins Winterquartier umzuziehen. Doch nicht jede Pflanze muss sofort rein.
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Der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter, sondern auch die ersten kalten Nächte. Während winterharte Pflanzen problemlos draußen bleiben können, bekommen Mediterrane und tropische Gewächse bei niedrigen Temperaturen schnell Probleme. Wer seine Pflanzen gut durch den Winter bringen möchte, sollte deshalb nicht auf den ersten Frost warten.

Nicht erst beim ersten Frost reagieren

Als Faustregel gilt: Sobald die Temperaturen nachts regelmäßig unter etwa 10 °C fallen, lohnt sich ein Blick auf die Pflanzen. Empfindliche Arten sollten dann bereits geschützt werden. Spätestens wenn Nachtfrost angekündigt ist, müssen frostempfindliche Pflanzen ins Haus oder in ein geeignetes Winterquartier.

Denn bei Pflanzen wie Oleander, Zitrusgewächsen, Bougainvillea oder Hibiskus können bereits niedrige Temperaturen problematisch werden. Andere Arten vertragen dagegen kurzzeitig deutlich kühlere Temperaturen.

Manche dürfen draußen bleiben

Frau gießt Pflanzen in Blumenkästen auf einem Balkon in der Stadt.
Pflanzen auf dem Balkon © Getty Images/Westend61

Nicht jede Pflanze muss sofort in die Wohnung. Winterharte Stauden, bestimmte Gräser und viele heimische Pflanzen können problemlos draußen überwintern. Auch einige beliebte Balkonpflanzen vertragen kühlere Temperaturen, solange kein starker Frost herrscht. Bei Topfpflanzen ist allerdings Vorsicht geboten: Die Wurzeln sind in einem kleinen Gefäß deutlich stärker der Kälte ausgesetzt als Pflanzen, die direkt im Boden wachsen. Deshalb kann es sinnvoll sein, Töpfe zusätzlich mit Jute, Vlies oder einer anderen isolierenden Schicht zu schützen.

Diese Pflanzen sollten jetzt rein

Besonders empfindlich sind viele tropische und mediterrane Kübelpflanzen. Dazu gehören unter anderem:

  • Zitronen- und Orangenbäume
  • Bougainvillea
  • Hibiskus
  • Dipladenie
  • Wandelröschen
  • Engelstrompete
  • Fuchsien
  • bestimmte Palmenarten

Wohin mit den Pflanzen?

Das ideale Winterquartier hängt von der jeweiligen Pflanze ab. Mediterrane Pflanzen wie Zitrusbäume oder Oleander mögen es im Winter meist hell und eher kühl. Ein unbeheizter Wintergarten, ein helles Stiegenhaus oder ein kühler Raum kann deshalb besser sein als das warme Wohnzimmer.

Tropische Pflanzen benötigen dagegen häufig mehr Wärme. Wichtig ist außerdem, die Pflanzen vor dem Einräumen auf Schädlinge zu kontrollieren. Blattläuse, Spinnmilben oder Schildläuse möchte schließlich niemand als unerwünschte Mitbewohner ins Haus holen.

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