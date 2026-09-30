Pokorny läutet mit Hrouda neue Ära ein

Der erste Kader für unser Football-Nationalteam in der Ära Stefan Pokorny ist da, einige überraschende Namen inklusive.

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Vergangene Woche startete das heimische Football-Nationalteam unter der Leitung des neuen Head Coach Stefan Pokorny die Vorbereitung auf die EM-Gruppenphase. Am Sonntag (ab 13.00 Uhr) empfängt die AFBÖ-Auswahl Belgien in Salzburg, eine Woche später folgt im Wiener Sportclub-Stadion der Hit gegen die Türkei, wo man mit einem großen Rahmenprogramm auf ein volles Haus hofft.

Im ersten Team-Kader gibt es auch aufgrund einiger Rücktritte nach dem zweiten EM-Titel in Folge 2025 einige Überraschungen. Während Ex-NFL-Export Sandro Platzgummer seine Karriere beendet hatte, renommierte Spieler, wie Yannick Mayr oder Philipp Haun ihr Team-Trikot an den Nagel gehängt haben oder Quarterback Alexander Reischl sich voll und ganz auf den Olympia-Traum im Flag Football konzentrieren möchte, lud Pokorny über 70 Spieler zum ersten Lehrgang ein, aus denen nun der endgültige Roster gebildet wird. Namhafte Spieler, wie Bernhard Seikovits, Ben Straight oder Florian Bierbaumer, die einen großen Anteil am AFLE-Titel der Vienna Vikings hatten, fehlen ebenso wie die Ogbevoen-Brüder Lucky und Precious.

Dafür hat sich der neue Chef bereits auf seinen Spielmacher festgelegt. Nico Hrouda soll den AFBÖ zur EM und dort auch zur Titelverteidigung führen. Der 23-jährige Vikings-Spielmacher bekam in der abgelaufenen AFLE-Saison immer wieder Einsatzzeiten, konnte sogar im Viertel beim Final-Sieg gegen die Wroclaw Panthers wichtige Erfahrungen sammeln. "Nico hat schon oft gezeigt, dass er ein guter Quarterback ist und hat in seiner Karriere schon viel Football gespielt. Er hat auch im Training gezeigt, dass er gut ist und für uns Spiele gewinnen wird", schreckt Pokorny nicht davor zurück, einem Spieler mit weniger Spielpraxis die Chance zu geben.

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Großer Umbruch als Chance

Auch den großen Umbruch sieht der neue Head Coach durchaus positiv: "Es ist klar, dass viele Spieler nach zwei Europameistertiteln ihren Höhepunkt im Nationalteam erreicht haben. Erst recht, wenn es derzeit keine Weltmeisterschaft in dieser Sportart gibt. Dafür bekommen jetzt neue Spieler ihre Chance."

Nico Hrouda ist der neue Nationalteam-Quarterback. © GEPA pictures/ David Bitzan

Besonders glücklich schätzt sich der 39-jährige Wiener, dass in Österreich eine enorme Breite da ist. "Wir haben Spieler aus allen Ligen im Team. Von der AFLE, der EFA und der AFL", kann der ehemalige Giants-Meistermacher dennoch fast aus dem Vollen schöpfen und möchte die rot-weiß-rote Erfolgsgeschichte in den kommenden Jahren weiterschreiben.