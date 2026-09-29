Tennis-Hammer auf Mallorca: Thiem gegen Nadal

Plötzlich ist er wieder da! Dominic Thiem greift erneut zum Schläger und sorgt damit für ein echtes Tennis-"Comeback". Doch der Niederösterreicher kehrt nicht auf die große ATP-Tour zurück – sondern für einen besonderen Auftritt auf Mallorca. Und dort wartet ausgerechnet sein alter Rivale Rafael Nadal!

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Da werden bei Tennis-Fans sofort Erinnerungen wach. Thiem gegen Nadal – diese Paarung stand einst für spektakuläre Schlachten, lange Ballwechsel und große Tennis-Abende. Jetzt gibt es das Duell tatsächlich wieder.

Am Samstag, 3. Oktober, schlägt der ehemalige US-Open-Champion in der Rafa Nadal Academy in Manacor auf. Anlass ist das zehnjährige Bestehen von Nadals Tennis-Akademie. Zum Jubiläum lässt der Spanier gleich eine ganze Armada ehemaliger Weltstars auffahren.

Thiem im Star-Team von Murray

Thiem geht für das Team Murray auf den Court. Angeführt wird die Mannschaft von Andy Murray, dem zweifachen Wimbledon-Champion. Dazu kommen der italienische Publikumsliebling Fabio Fognini und der frühere Weltranglisten-Erste Marat Safin.

Auf der anderen Seite wartet allerdings ein Team, das sich ebenfalls gewaschen hat. Nadal führt seine Auswahl höchstpersönlich an. Unterstützt wird der 22-fache Grand-Slam-Champion von seinen Landsleuten David Ferrer und Carlos Moyá sowie dem französischen Ex-Star Richard Gasquet.

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Gespielt wird ein Doppel-Showevent. Um ATP-Punkte geht es diesmal nicht – dafür aber um jede Menge Nostalgie und die ganz großen Namen. Und für Thiem ist das Wiedersehen mit Nadal natürlich etwas Besonderes.

Die alten Rivalen sind wieder vereint

Viermal trafen die beiden alleine bei den French Open aufeinander, zweimal davon im Finale. Nadal behielt jedes Mal die Oberhand, doch Thiem gehörte zu den wenigen Spielern, die dem Sandplatz-König regelmäßig gefährlich werden konnten.

Nun stehen sich die beiden wieder gegenüber. Nicht um einen Grand-Slam-Titel, sondern bei Nadals großer Jubiläumsshow auf Mallorca. Auch neben dem Tennisplatz wird ordentlich aufgefahren: Die Rafa Nadal Academy plant ein großes Entertainment-Programm und kündigt zusätzlich den Auftritt eines internationalen Künstlers an.