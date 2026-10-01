Nach 30:0-Serie: Diesen Rekord jagt Djokovic jetzt

Djokovics perfekte Peking-Bilanz bekommt eine historische Dimension.

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Novak Djokovic hat sein Comeback bei den China Open mit dem 30. Sieg im 30. Match gekrönt. Doch hinter der ohnehin außergewöhnlichen Serie steckt noch mehr: Der 39-Jährige nähert sich damit einer der längsten Siegesserien, die ein Tennis-Star zum Start bei einem einzelnen großen Turnier hingelegt hat.

Djokovic gewann in Peking seit seinem ersten Auftritt 2009 jedes einzelne Match. Auch die elfjährige Pause änderte daran nichts. Gegen Nuno Borges setzte er seine Serie nun mit einem 6:3, 7:6 fort.

Jetzt kommt Nadal in Reichweite

Mit seiner 30:0-Bilanz nähert sich Djokovic einer Marke von Rafael Nadal. Der Spanier startete bei den French Open mit 31 Siegen in Folge, ehe seine Serie 2009 im Achtelfinale gegen Robin Söderling endete.

Djokovic fehlt damit nur noch ein Sieg, um diese Nadal-Marke einzustellen. Mit einem weiteren Erfolg würde er daran vorbeiziehen.

Noch länger blieb Monica Seles bei den Australian Open ungeschlagen. Sie gewann dort ihre ersten 33 Matches.

Der Vergleich zeigt, welche Dimension Djokovics Peking-Serie inzwischen erreicht hat.

Elf Jahre weg – und noch immer ungeschlagen

Besonders ungewöhnlich: Djokovic hatte seit 2015 kein Match mehr bei den China Open bestritten. Damals holte er seinen sechsten Titel in Peking.

Nun kehrte er mit 39 Jahren zurück und setzte seine perfekte Serie fort. Ganz ohne Probleme ging das allerdings nicht: Im zweiten Satz gegen Borges benötigte Djokovic eine medizinische Behandlung, konnte die Partie anschließend aber beenden.

Damit rückt beim nächsten Auftritt neben dem Turnierverlauf eine weitere Zahl in den Mittelpunkt: 31.

Ein Sieg noch – dann hätte Djokovic auch Nadals außergewöhnliche Startserie bei den French Open erreicht.