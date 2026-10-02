Djokovic am Boden! Schock-Bilder um Tennis-Superstar

Schmerzverzerrtes Gesicht, minutenlange Behandlung und ein Kampf bis zur völligen Erschöpfung! Novak Djokovic erlebt bei den China Open bange Momente.

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Der serbische Tennis-Gigant musste gegen den chinesischen Lokalmatador Yunchaokte Bu (24) alles aus sich herausholen, um eine Blamage abzuwenden. Nach fast drei Stunden, einer medizinischen Auszeit und einem dramatischen Spielverlauf rettete sich der 39-Jährige mit 4:6, 7:6 und 6:2 doch noch ins Ziel. Doch der mühsam erkämpfte Sieg wirft neue Fragen auf: Wie fit ist der Superstar wirklich?

Djokovic am Boden - Medizinische Auszeit

Dabei hatte sich Djokovic den nächsten Erfolg wohl deutlich leichter vorgestellt. Gegen die Nummer 104 der ATP-Weltrangliste geriet der Rekord-Grand-Slam-Sieger früh ins Hintertreffen, verlor den ersten Satz mit 4:6 und musste auch im zweiten Durchgang um jeden Punkt kämpfen. Als ihm beim Stand von 2:3 das Aufschlagspiel entglitt, wurde es besonders heikel: Djokovic legte sich vor seiner Bank auf den Rücken, ließ sich minutenlang am Oberkörper behandeln und sorgte damit für bange Blicke auf den Rängen.

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Es ist längst nicht der erste körperliche Rückschlag in Peking. Schon beim Match am Mittwoch gegen den Portugiesen Nuno Borges hatte Djokovic medizinische Hilfe benötigt. Nach dem 6:3 im ersten Satz machte ihm die rechte Schulter zu schaffen. Dennoch biss er die Zähne zusammen, rettete sich in den Tiebreak und gewann diesen mit 7:2.

Auch gegen Bu gelang dem Serben nach der Behandlung die Wende. Djokovic kämpfte sich in den Tiebreak des zweiten Satzes und holte sich diesen mit 7:6. Im Entscheidungssatz schien der Widerstand des Chinesen dann gebrochen: Mit 6:2 machte der Superstar den Sieg perfekt.

Droht nächster Kraftakt gegen Zverev?

Doch trotz des Erfolgs bleiben die Sorgen um Djokovic. Schon bei den US Open hatte der Serbe wiederholt medizinische Betreuung gebraucht. In der ersten Runde war gegen den Argentinier Navone überraschend Schluss – Djokovic musste sich während der Partie sogar übergeben.

In China wartet nun möglicherweise die nächste große Herausforderung: Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Alexander Zverev kommen. Dafür muss der Deutsche am Samstag zunächst den Chinesen Juncheng Shan bezwingen. Während Zverev mit viel Selbstvertrauen antritt, steht bei Djokovic eine andere Frage im Raum: Hält sein Körper der Belastung weiter stand?