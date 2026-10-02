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Calaycay tritt ab

Überraschend: Vienna Vikings haben neuen Head Coach

DL
von
Mann mit dunkler Jacke lächelt im Freien, unscharfe Menschen im Hintergrund.
© GEPA pictures/ Kevin Hackner
Im September feierten die Vienna Vikings den ersten Titel der AFLE-Geschichte, nächstes Jahr übernimmt ein neuer Head Coach.
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Seit einem Jahr wurde bereits gemunkelt, nun ist es offiziell: Chris Calaycay, langjähriger Head Coach der Vienna Vikings, legt sein Amt nieder. Der Erfolgstrainer wird zukünftig die Rolle des Sportdirektors bei den Wikingern übernehmen.

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Der neue Head Coach steht auch bereits fest und ist bereits bestens bekannt in Wien. Jordan Neuman, der im Vorjahr die Mannschaft als Offensive Coordinator kennenlernte und mit der spektakulären Offense zum Premierentitel führte, tritt in die Fußstapfen von Calaycay. Bereits als Neuman vor einem Jahr von Stuttgart Surge verpflichtet wurde, kursierten die Gerüchte, dass der langfristige Plan sei, dass der 43-jährige Amerikaner Calaycay beerbt. Nun ist die Personalrochade bei den Vikings offiziell.

Seit Jahren Wegbegleiter

Calaycay und Neuman haben bereits vor den Zeiten der europäischen Profiligen bei den Vikings zusammengearbeitet und einen Austrian Bowl geholt, mit dem Gold-Bowl-Triumph in Duisburg schloss sich der Kreis und nun endet die Ära "Coach Calaycay" nach 19 Jahren. In der abgelaufenen Saison wurde auch Neuman zum besten Co-Trainer des Jahres in der AFLE geehrt.

Zwei Männer mit Medaillen halten auf einem Footballfeld einen großen Pokal in Form eines Footballspielers.
Vienna Vikings Thanksgiving © -

"Es fühlt sich richtig an, dass sich der Kreis nun geschlossen hat und ich dieses Franchise als neuer Head Coach leiten darf. Als sich diese Gelegenheit bot, war es mir wichtig, die Vision hinter der neuen Struktur zu verstehen – und ich glaube, wir haben etwas wirklich Einzigartiges geschaffen", so Neuman. Auch Calaycay fiebert schon seiner neuen Aufgabe entgegen: "Nach vielen Jahren an der Seitenlinie, freue ich mich auf die neue Aufgabe und darauf meine Erfahrung hier einzubringen.

Ein Mann mit Bart hält eine Auszeichnung und eine schwarze Box bei einer Ehrung.
Jordan Neuman © AFLE

Auch General Manager Max Paatz freut sich über die neue Struktur im Verein: "Jordan ist einer der erfolgreichsten Trainer im europäischen Fußball. Er kennt unsere Organisation, unsere Spieler und unsere Kultur. Er versteht, was es bedeutet, ein Viking zu sein, und ist damit die logische Wahl, um unseren Erfolg fortzusetzen."

Neuman zog es 2013 von Wien nach Deutschland, wo er die Deutsche Nationalmannschaft (2014-2022), Schwäbisch Hall Unicorns (2014-2022) und Stuttgart Surge (2022-2025) betreute. Seine Familie lebt weiterhin in Deutschland. In der abgelaufenen Saison pendelte er immer wieder zu seiner Frau und seinen Kindern, nun folgt für den ehemaligen Quarterback der nächste Schritt in Österreichs Hauptstadt mit dem großen Ziel: Titelverteidigung.

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