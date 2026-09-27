34-Jähriger bedroht Fahrgäste in der U3 mit Messer

Die Polizei konnte den Verdächtigen nach einem Notruf rasch stoppen.

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Wien. Am Samstag alarmierte eine Zeugin den Polizeinotruf, nachdem ein vorerst unbekannter Mann mehrere Personen in einem Zug der U-Bahn mit einem Messer bedroht hatte. Dank der genauen Personsbeschreibung der Anruferin konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt den Verdächtigen rasch lokalisieren. Der Mann wurde in der U-Bahn-Linie U3, die zu diesem Zeitpunkt in der Haltestelle Volkstheater stand, angehalten.

Verdächtiger mit blutender Wunde

Bei dem Angehaltenen handelte es sich um einen 34-jährigen österreichischen Staatsbürger. Laut Angaben der Polizei machte der Mann teilweise wirre Angaben. Zudem wies er eine blutende Wunde im Kopfbereich auf. Nach eigenen Aussagen hatte er sich diese Verletzung kurz zuvor selbst zugefügt.

Waffen und Suchtmittel sichergestellt

Im Zuge der anschließenden Personsdurchsuchung fanden die Beamten ein Jagdmesser sowie eine geringe Menge an Suchtmitteln und stellten beides sicher. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für die weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Niemand bei Vorfall verletzt

Trotz der gefährlichen Situation in der U3 blieben alle anderen Fahrgäste unversehrt. Laut Polizei wurde bei dem Vorfall am Volkstheater niemand verletzt.