Flucht vor Polizei endet mit schwerem Verkehrsunfall

Nach einer Waffendrohung in Wien-Penzing kam es auf der Flucht zu einem schweren Unfall. Die Verdächtigen rammten ein unbeteiligtes Auto, ein Kind wurde dabei schwer verletzt.

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Wien. Am Freitag eskalierte eine Situation im Bereich der Seckendorfstraße in Wien-Penzing völlig. Ein 17-jähriger Jugendlicher war gemeinsam mit einem Freund zu Fuß unterwegs, als plötzlich ein Fahrzeug neben ihnen anhielt. Darin befanden sich der Lenker, ein Beifahrer sowie eine Frau auf der Rückbank. Der Beifahrer fragte zunächst nach dem Weg und bat anschließend um Geldwechsel. Daraufhin soll der Unbekannte den Jugendlichen mit einer Waffe bedroht haben, wie die Polizei berichtet. Das Trio, es gilt die Unschuldsvermutung, soll mit dem Auto sofort die Flucht ergriffen haben, während der Teenager den Polizeinotruf wählte.

Flucht vor der Wiener Polizei

Dank der detaillierten Beschreibung des Fluchtfahrzeugs und der exakten Angabe der Fluchtrichtung konnten weitere Polizeikräfte den Wagen wenig später im Bereich der Mauerbachstraße ausfindig machen. Die Beamten gaben deutlich sicht- und hörbare Signale zum Anhalten. Der Fahrer ignorierte diese Aufforderung jedoch und fuhr einfach weiter.

Schwerer Crash mit unbeteiligtem Auto

Im Zuge der weiteren Flucht kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Pkw. In dem Fluchtfahrzeug erlitten der 20-jährige österreichische Lenker, sein 19-jähriger Beifahrer sowie die 23-jährige Mitfahrerin (beide aus Serbien) schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung direkt vor Ort und brachte das Trio in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige befand sich bei seiner Einlieferung in einem kritischen Zustand.

Kind mit Rettungshubschrauber ins Spital

Die Kollision hatte auch für die Insassen des unbeteiligten Fahrzeugs dramatische Folgen. Ein achtjähriges Kind wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Verkehrsunfallskommando der Landesverkehrsabteilung Wien war am Unfallort und nahm den Vorfall auf.

LKA ermittelt nach bewaffneter Nötigung

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen zu der schweren Nötigung übernommen. Gegen den 20-jährigen Lenker und den 19-jährigen Beifahrer, die derzeit noch im Krankenhaus behandelt werden, hat die Staatsanwaltschaft Wien bereits eine Festnahmeanordnung erlassen. Die 23-jährige Frau wurde indes auf freiem Fuß angezeigt.