Kostenlose Lernhilfe startet in Wien neu

Ab 5. Oktober startet die Anmeldung zur Wiener Lernhilfe. Über 10.000 Kinder und Jugendliche profitieren von kostenlosen Kursen in Deutsch, Mathematik und Englisch.

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Mit Beginn des neuen Schuljahres geht auch die Wiener Lernhilfe in die nächste Runde. Ab 5. Oktober können sich Wiener Schüler für die kostenlosen Lernhilfekurse anmelden, die am 19. Oktober starten. Im Wintersemester stehen insgesamt 1.055 Kurse für bis zu 10.550 Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Das Angebot umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie "Deutsch Start" für Schüler, die erst seit Kurzem Deutsch lernen.

Die Kurse richten sich an Kinder der Volksschule sowie an Schüler der AHS-Unterstufe und Mittelschule. Ergänzend dazu bieten die Wiener Volkshochschulen offen zugängliche Lernstationen an, die ohne Anmeldung besucht werden können.

Seit über zehn Jahren eine Stütze im Schulalltag

Die Wiener Lernhilfe unterstützt Kinder und Jugendliche bereits seit mehr als einem Jahrzehnt dabei, Unterrichtsinhalte besser zu verstehen und Lernrückstände aufzuholen. Ziel ist es, mehr Sicherheit im Schulalltag zu schaffen und die Freude am Lernen zu stärken.

Eine Evaluierung aus dem Jahr 2025 bestätigt die positiven Effekte des Angebots. Viele Teilnehmer berichten von größerem Selbstvertrauen, einem entspannteren Umgang mit schulischen Anforderungen und neuen sozialen Kontakten. Auch Familien profitieren, da sie finanziell und organisatorisch entlastet werden.

Lernen stärken und Selbstvertrauen fördern

"Die Wiener Lernhilfe verbindet fachliche Unterstützung mit der Freude am Lernen. Sie bietet Kindern und Jugendlichen einen Ort, an dem Fragen gestellt werden können, Lernerfolge sichtbar werden und neues Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entsteht", unterstreicht Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen, die Bedeutung des Angebots.

Die Kursangebote im Überblick

Die Wiener Lernhilfe verbindet kontinuierliche Lernbegleitung mit unkomplizierter Soforthilfe: Während die Lernhilfekurse über das gesamte Semester hinweg beim Lernen unterstützen, bieten die VHS Lernstationen rasche Hilfe bei Hausübungen, Schularbeiten oder offenen Fragen zum Unterrichtsstoff.

890 Lernhilfekurse für 8.900 Schüler*innen der Sekundarstufe 1 Für bis zu 8.900 Schüler*innen der Mittelschule und AHS-Unterstufe stehen pro Semester rund 890 VHS Lernhilfekurse zur Verfügung. Sie finden in der Regel direkt an ca. 100 Wiener Schulen statt und bieten regelmäßige Unterstützung in Mathematik, Deutsch, Englisch und Deutsch Start, das sich speziell an Schüler*innen richtet, die neu Deutsch lernen. Die Kurse werden einmal pro Woche für jeweils zwei Unterrichtseinheiten durchgeführt.

165 Lernhilfekurse für 1.650 Volksschüler*innen Für Volksschüler*innen werden pro Semester rund 165 Lernhilfekurse mit insgesamt bis zu 1.650 Plätzen angeboten. Hier stehen die Fächer Deutsch, Mathematik und Deutsch Start zur Auswahl. Spielerische Zugänge, altersgerechte Methoden und die Freude am Lernen stehen dabei im Vordergrund. Die Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden an insgesamt 14 VHS-Standorten statt.

Ohne Anmeldung: VHS Lernstationen Wer kurzfristig Unterstützung benötigt, kann die 13 VHS Lernstationen direkt an VHS-Standorten besuchen. Dort erhalten Schüler*innen der Sekundarstufe 1 Hilfe bei Hausübungen, Schularbeitsvorbereitungen und Fragen zum Lernstoff in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Schüler*innen haben die Möglichkeit, am selben Tag zwischen verschiedenen Fächern zu wechseln und so lange zu bleiben, bis ihre Fragen beantwortet sind. Die Lernstationen sind von Montag bis Donnerstag zwischen 14:30 und 17:30 Uhr geöffnet (außer an schulfreien Tagen und in den Ferien). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.vhs.at/wienerlernhilfe