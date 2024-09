Rede-Duelle zum Wahl-Finale

ÖVP bei der Partei-Zentrale ++ FPÖ nach Panne vor Steffl ++ SPÖ am Viktor-Adler-Markt

Finale: Alle Elefantenoder sonstige Diskussionsrunden sind geschlagen, diverse Wahlkampf-Touren abgeschlossen -und so mancher Wahlkampf-Manager mit den Nerven am Ende. Doch bevor die Parteien am Sonntag ihr "Zeugnis" bekommen, werfen sich die Chefs von ÖVP, FPÖ und der SPÖ noch einmal so richtig in die Schlacht und absolvieren am Freitag und Samstag ihre Wahlkampf-Schlussveranstaltungen.

Die ÖVP startet bereits am Freitagvormittag -und geht es eher bescheiden an: Spitzenkandidat Karl Nehammer und sein Generalsekretär Christian Stocker werden vor der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse neben dem Rathaus eine Art Pressekonferenz im Freien abhalten -dabei sind einige Funktionäre und Mitarbeiter, die danach in Wien ausschwärmen, um noch einige Unentschlossene zur ÖVP zu bekehren.

FPÖ besserte Fehler aus. Die FPÖ haut da anders auf die Pauke: Um 16 Uhr startet ihr Wahlkampfauftakt am Stephansplatz, Plakate und Einladungen wurden inzwischen korrigiert - zunächst prangte ja hinter dem Kopf von Parteichef Herbert Kickl die Votivkirche statt dem Stephansdom - ein typischer Touristen-Fehler. Bevor der Wiener Parteichef Dominik Nepp sowie Kickl auf die Bühne treten, wird die unvermeidliche John Otti Band aufspielen. Kickl sieht keine Provokation darin, dass er just vor dem Dom wahlkämpft: Das sei "eine Anleihe an eine sehr erfolgreiche Phase" der FPÖ. Denn auch Jörg Haider habe an dieser Stelle eine große Schlusskundgebung abgehalten.

SPÖ bei Viktor Adler. Den Schlussakt setzt indes die SPÖ in Favoriten -allerdings erst Samstagvormittag: Just den Viktor-Adler-Markt -den eigentlich die FPÖ in den vergangenen Jahren bespielt hatte -haben diesmal die Sozialdemokraten gebucht. Angesagt sind neben Andreas Babler noch die Wiener Spitzenkandidatin Bures sowie Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál.