Jysk: Skandinavisches Wohngefühl im Q19

JYSK wächst in Wien weiter: Mit einer neuen Filiale im Q19 in Döbling bringt das dänische Einrichtungshaus skandinavische Wohnideen, Schlafkompetenz und attraktive Eröffnungsangebote in den 19. Bezirk.

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JYSK setzt seinen Expansionskurs in Österreich fort und hat am 24. September einen neuen Standort im Q19 in Wien-Döbling eröffnet. Mit der Neueröffnung ist das dänische Einrichtungsunternehmen erstmals im 19. Bezirk vertreten und betreibt nun insgesamt sieben Filialen in Wien.

Schlafkomfort steht im Mittelpunkt

Der neue Store präsentiert sich im modernen "Store Concept 3.0", das auf eine helle Gestaltung, klare Produktpräsentationen und zahlreiche Inspirationsflächen setzt. So sollen Kundinnen und Kunden nicht nur einkaufen, sondern auch neue Ideen für die Gestaltung ihrer Wohnräume entdecken. Einen besonderen Stellenwert nimmt das Matratzenstudio ein. In einem vom restlichen Verkaufsbereich abgetrennten Bereich können Besucher Matratzen, Lattenroste, Kissen und weitere Schlafprodukte in ruhiger Atmosphäre testen und sich individuell beraten lassen. Ergänzt wird das Angebot durch heimische Marken wie Optimo.

Neben dem Schwerpunkt Schlafen bietet die Filiale eine breite Auswahl an Möbeln, Wohntextilien und Dekorationsartikeln für Wohn-, Ess- und Arbeitsbereiche. Das Sortiment orientiert sich dabei am typisch skandinavischen Design, für das JYSK bekannt ist.

Service und Beratung als Erfolgsfaktoren

© Jysk

Auch beim Service setzt das Unternehmen auf Kundennähe. Dazu zählen eine 30-Tage-Preisgarantie, 100 Tage Probeschlafen auf GOLD-Matratzen sowie eine zeitlich unbegrenzte Rückgabemöglichkeit. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden von langfristigen Garantieleistungen auf zahlreiche Produkte.

Zur Eröffnung lockt JYSK mit besonderen Aktionen. Bis zum 30. September sind ausgewählte Artikel um bis zu 75 Prozent reduziert. Zusätzlich gibt es 20 Prozent Rabatt auf einen Lieblingsartikel nach Wahl.