Polizei sucht nach flüchtigem Messerstecher

Ein 40-jähriger Mann wurde am Freitag bei einer Messerattacke in Wien-Favoriten schwer im Oberkörperbereich verletzt. Vom flüchtigen Täter fehlt bislang jede Spur.

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Wien-Favoriten. Der dramatische Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Wohnung des Opfers in einem Mehrparteienhaus. Ein noch unbekannter Mann fügte dem 40-Jährigen dort schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu und ergriff anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Notarzt rückt per Hubschrauber an

Die Berufsrettung Wien übernahm vor Ort die notfallmedizinische Erstversorgung des Schwerverletzten. Aufgrund der Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber umgehend in ein Krankenhaus transportiert. Direkt im Eingangsbereich der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, und stellten dieses sicher.

Landeskriminalamt Wien übernimmt Ermittlungen

Mittlerweile hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, im Ermittlungsbereich Leib und Leben die Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe sowie das Motiv der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Untersuchungen und weiterhin völlig unklar.