Fans sind geschockt: Serienliebling verlässt "Rote Rosen".

Die Serie "Rote Rosen" hat er mit geprägt und war über zehn Jahre mit dabei: Hakim-Michael Meziani (57). Doch nun verlässt der Liebling der Fans das Format.

Rolle war Lotto-Gewinn

In seiner Rolle als Ben Berger war Meziani ab Folge1036 in der Telenovela zu sehen und in der Serie wie bei den Fans der absolute Frauenschwarm. Die Zeit bei der Serie hat ihm gut gefallen, wie er der Bild verriet: "Es war wie ein Sechser im Lotto. Der Dreh bei ‚Rote Rosen‘ hat sich für mich nie wie Arbeiten angefühlt. Ich bin immer zum Job gefahren und habe gedacht: ‚Krass, und dafür kriege ich auch noch Geld!“

Neue Karriere

Nun ist das aber vorbei - nach stolzen nahezu 3000 Folgen. Meziani plant einen Neuanfang, möchte neben der Schauspielerei seine Rum-Brennerei populärer machen. Die hat er seit einiger Zeit zusammen mit einem Kumpel.





Das sind seine Pläne

Auch der Familie will der Schauspieler mehr Zeit widmen: Meziani ist verheiratetet und Vater eines Sohnes.