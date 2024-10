Eric Stehfest: TV-Star mit Schizophrenie in der Psychiatrie

Star erklärt, dass er drei Persönlichkeiten hat.

TV-Star Eric Stehfest, bekannt aus GZSZ und Let's Dance hält sich derzeit wegen paranoider Schizophrenie in der Psychiatrie auf.

Mehr zum Thema

Kampf-Vorbereitung

Und das obwohl bald ein großes Event ansteht: Am 9. November steigt Eric Stehfest beim BILD-Boxspektakel Fame Fighting 2 in den Ring und kämpft gegen „SixxPaxx“-Stripper Marvin Manson. Seit Wochen bereitet er sich vor.

Habe es seit meiner Jugend

Nun lässt er sich ambulant in einer Psychiatrie behandeln. Er sagte: „Ich habe das schon seit meiner Jugend, aber erst jetzt habe ich mich dazu entschlossen, mir helfen zu lassen.“ Wahnvorstellungen gehören zu diesem Krankheitsbild.

© Getty Images ×

Bestehe aus drei Erics

Mehrere Stunden täglich wird Eric behandelt, muss zudem Medikamente einnehmen. Stehfest erklärt gegenüber Bild, wie man sich sein Krankheitsbild vorstellen müsse: „Nur bei meinen Kindern gibt es eine Realität und die ist voller bedingungsloser Liebe. Ansonsten bestehe ich aus drei Erics und alle leben in unterschiedlichen Realitäten. Einer dieser Erics hat zum Beispiel permanent Panik davor, dass etwas Schlimmes passiert. Denkt, dass überall nur Böses lauert. Ein anderer Eric erinnert sich nicht an schöne Momente! Er glaubt zum Beispiel, seine Ehefrau will ihn nur bloßstellen.“

Auslöser Trauma

Stehfest erklärt, dass traumatische Erlebnisse bei jedem eine Schizophrenie auslösen können. Er selbst wurde als Kind missbraucht und war drogenabhängig. Derzeit sei er nun dank der Behandlung stabil und könne beim Kampf antreten.