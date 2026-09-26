85-Jährige kracht in Biker – Mann tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt hat ein 31-jähriger Motorradfahrer sein Leben verloren. Eine 85-jährige Autofahrerin stieß im Kreuzungsbereich mit dem Biker zusammen.

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Wien. Am Freitag kam es in Wien-Donaustadt zu einem tragischen Zwischenfall auf der Breitenleer Straße. Eine 85-jährige Fahrzeuglenkerin war mit ihrem Auto stadteinwärts unterwegs und beabsichtigte, an der Kreuzung zur Ziegelhofstraße nach links abzubiegen.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-jähriger Motorradlenker in die entgegengesetzte Richtung stadtauswärts. Er wollte die Kreuzung ersten Erhebungen zufolge geradeaus überqueren. Dabei kam es zur fatalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei der der Biker schwerste Verletzungen erlitt.

Jede Hilfe kam zu spät

Die alarmierte Berufsrettung Wien war rasch vor Ort und führte umgehend Reanimationsmaßnahmen durch. Trotz aller ärztlichen Bemühungen konnte der Notarzt jedoch nur noch den Tod des 31-jährigen Mannes feststellen.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Unfallaufnahme durchgeführt und ermittelt nun die genauen Umstände des Vorfalls.