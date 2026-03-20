3 Spargelrezepte aus dem Airfryer, die Sie jetzt ausprobieren sollten

Hier kommen drei einfache Rezepte, die zeigen, wie gut Spargel aus dem Airfryer wirklich sein kann.

Die Spargelsaison ist offiziell eröffnet und das Stangengemüse hat gerade seinen großen Auftritt. Kein Wunder: Spargel ist nicht nur super gesund, sondern auch kalorienarm und vielseitig einsetzbar. Und wenn Sie ihn bisher nur klassisch gekocht haben, kommt jetzt das Upgrade: Airfryer statt Kochtopf. Das trendige Küchengerät sorgt für extra Geschmack, weniger Fett und vor allem für richtig gute Texturen. Von knusprig bis goldbraun ist alles drin.

1. Knusper-Spargel mit Parmesan

Außen crunchy, innen zart - dieser Spargel ist quasi die „Schnitzel-Version“ des Frühlings.

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Zutaten (für 2 Portionen):

500 g weißer oder grüner Spargel (geschält/geputzt)

100 g Mehl

2-3 Eier (verquirlt)

80 g geriebener Parmesan

Salz, Pfeffer

Zitronensaft

Zubereitung:

Spargelstangen zuerst in Mehl, dann in Ei und anschließend in Parmesan wälzen. Für extra Crunch den Vorgang wiederholen. Die panierten Stangen nebeneinander in den Airfryer legen. Bei 195 °C etwa 12 Minuten goldbraun backen (grüner Spargel: 8-10 Minuten). Mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft abschmecken.

Tipp: Dazu passt perfekt eine Sauce Hollandaise oder ein cremiger Dip.

2. Grüner Spargel mit Parmesan & Knoblauch

Minimaler Aufwand, maximaler Geschmack - dieses Rezept ist ideal für schnelle Frühlingsküche.

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Zutaten (für 4 Portionen):

500 g grüner Spargel

1 EL Olivenöl

½ TL Knoblauchpulver

½ TL Meersalz

3 EL Parmesan

Zubereitung:

Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden. In den Airfryer geben und mit Olivenöl beträufeln. Mit Knoblauchpulver, Salz und Parmesan bestreuen. Bei 200 °C etwa 7-10 Minuten backen, bis der Spargel bissfest und leicht gebräunt ist.

Perfekt als Beilage oder direkt pur snacken.

3. Spargel-Blätterteig-Stangen

Wenn Spargel auf Comfort Food trifft: Diese Variante ist ideal für Gäste oder den nächsten Snack-Abend.

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Zutaten (für 4 Portionen):

1 Packung Blätterteig

24 Stangen grüner Spargel

3 EL Frischkäse

1 Eigelb

1 EL Milch

Geriebener Käse

Zubereitung:

Spargel vorbereiten und die Enden abschneiden. Blätterteig ausrollen und mit Frischkäse bestreichen. In Streifen schneiden und jeweils zwei Spargelstangen damit umwickeln. Eigelb und Milch verquirlen und die Stangen damit bestreichen. Mit Käse bestreuen. Im Airfryer bei 180 °C etwa 12-15 Minuten goldbraun backen. Zwischendurch einmal wenden.

Ob knusprig paniert, simpel gewürzt oder im Blätterteig versteckt - der Airfryer zeigt, wie vielseitig Spargel sein kann.