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7 Verletzte

Lenker (20) fuhr bei Rot und crasht in zwei Taxis

Zwei stark beschädigte Autos nach einem nächtlichen Unfall, Rettungskräfte vor Ort.
© LPD Wien
Horror-Unfall am Gürtel forderte sieben Verletzte.
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Wien. Zu dem schweren Crash mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden im 16. Wiener Gemeindebezirk im Kreuzungsbereich Lerchenfelder Gürtel mit der Koppstraße.

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Laut Zeugenaussagen soll ein 20-jähriger Lenker aus Italien, der mit seinem Auto auf dem Lerchenfelder Gürtel stadtauswärts in Richtung Westbahnhof unterwegs war, die Kreuzung mit der Koppstraße bei Rotlicht übersetzt haben.

Daraufhin stießen die beiden Taxis, welche von der Neustiftgasse den Lerchenfelder Gürtel im Kreuzungsbereich in Richtung Koppstraße überqueren wollten, mit dem Pkw des Italieners zusammen. Die drei Fahrzeuge kamen im Bereich des dortigen Gehwegs zum Stillstand.

53-jähriger Taxler schwer verletzt

"Es entstand erheblicher Sachschaden an allen Fahrzeugen. Die Feuerwehr musste die fahrunfähigen Fahrzeuge ortsverändern", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Der junge Unfalllenker und seine 18-jährige Beifahrerin kamen bei dem Crash mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden von der Wiener Berufsrettung zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und anschließend in häusliche Pflege entlassen.

Ein 46-jähriger Taxifahrer sowie sein Fahrgast - eine 37-Jährige - wurden beide verletzt. Die beiden lehnten aber eine ärztliche Behandlung ab und unterschrieben einen Revers.

Der 53-jährige Taxler aus dem anderen Unfallauto erlitt schwere Verletzungen. Seine Fahrgäste, eine 24-Jährige und ein 26-Jähriger, wurden leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

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