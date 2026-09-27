32 Grad – holt auch Österreich jetzt die Kurzen Hosen raus?

In den kommenden Tagen feiert der Sommer in Österreich und im Umland ein spätes Comeback.

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Nach kalten Tagen und frostigen Nächten zeigt sich das Wetter von seiner sonnigen Seite. Schon der Sonntag lädt bei kaum Niederschlag und warmen Temperaturen um die 28 Grad für Ausflüge in die Natur ein.

Altweibersommer in Österreich

Ab Montag klettert das Thermometer aufgrund des anhaltenden Hochdruckeinflusses weiter nach oben. Damit freut sich das ganze Land über das beliebte Wetterphänomen Altweibersommer. Dabei handelt es sich um eine charakteristische Schönwetterperiode im Frühherbst – meist zwischen Mitte September und Anfang Oktober –, die Österreich und Mitteleuropa nach ersten herbstlichen Kälteeinbrüchen noch einmal strahlenden Sonnenschein und angenehm milde Nachmittagstemperaturen beschert.

Hitze im Westen

Ausgelöst wird dieses meteorologische Phänomen durch ein beständiges Hochdruckgebiet, das für wolkenlose Tage sorgt, während die Nächte bereits merklich abkühlen und für herbstlichen Frühnebel sowie Tau sorgen. Der Hitze-Hotspot des Landes wird im Westen erwartet. In Deutschland und der Schweiz werden sogar Temperaturen bis zu 32 Grad erwartet. Laut einigen Wettermodellen könnte am Dienstag auch in Österreich – vor allem in Tirol und Vorarlberg – die 30-Grad-Marke geknackt werden. Das soll auch bei strahlendem Sonnenschein der heißeste Tag in der kommenden Woche werden.

In den kommenden Tagen wird also der Sommer und damit wohl auch kurze Hosen ein Comeback feiern.

Der Name des Altweibersommers leitet sich übrigens nicht von älteren Damen ab, sondern geht auf das althochdeutsche Wort "weiben" (das Knüpfen von Spinnweben) zurück: Bei der windstillen Witterung lassen sich junge Baldachinspinnen an ihren feinen Seidenfäden durch die Luft segeln, die im tiefen Sonnenlicht silbrig glänzen und optisch an feines, grauweißes Haar erinnern.