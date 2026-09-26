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Schwer verletzt

Wanderin lag ganze Nacht in Felsloch

Bergkamm in Österreich bei Sonnenuntergang mit sanft beleuchteten Gipfeln und weitem Tal.
© Getty Images
Eine 54-jährige Deutsche ist offenbar am späten Freitagnachmittag beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch bei Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) in ein rund neun Meter tiefes Loch zwischen Felsen gestürzt.
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Von dort setzte sie zunächst vergeblich einen Notruf ab. Daraufhin musste die Frau die Nacht schwer verletzt am Boden liegend am Grund des Lochs verbringen. Erst Samstagfrüh gegen 7.30 Uhr hörten zwei Wanderinnen ihr Hilferufe. Letztlich wurde sie von Bergrettern geborgen.

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Zuvor hatten die Wanderinnen die laut Polizei schon merklich kraftlose Frau aus München in dem Loch liegend aufgefunden. Da das Loch durch steile Felswände begrenzt war, konnten sie nicht zu ihr gelangen und setzten deshalb einen Notruf ab. Die Frau wurde dann von der Besatzung eines Notarzthubschraubers, der Bergwacht Thiersee und der Bergrettung Kufstein erstversorgt und in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

Die 54-Jährige war über einen Wanderweg vom Gipfel abgestiegen. Im Bereich der Örtlichkeit Burgstein kam es dann zu dem Absturz.

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