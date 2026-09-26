Mega-Vollmond am Wochenende: Darum können Sie nicht schlafen!

Ein riesiger Vollmond erleuchtet den Himmel und bringt ein besonderes Spektakel mit sich. Viele Menschen spüren die Auswirkungen durch innere Unruhe.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Astronomiefans und Himmelsbeobachter ist das Ereignis ein absolutes Highlight. Am Samstag (26. September) erreicht der Mond seine volle Pracht. Da er der Erde derzeit besonders nah ist, leuchtet er extrem hell und ist die gesamte Nacht über zu sehen. Die Wettervorhersage verspricht gute Bedingungen mit einem relativ klaren Himmel, sodass man das Naturphänomen ungestört beobachten kann.

Unruhe und schlaflose Nächte

Doch nicht jeder freut sich über das helle Schauspiel am Nachthimmel. Viele Menschen spüren die Auswirkungen und ersten Anzeichen für das Himmelsereignis schon im Vorfeld. Eine unerklärliche Unruhe und schlaflose Nächte kündigen den nahenden Vollmond bei vielen Betroffenen oft bereits an.

Bedeutungsvoller September-Vollmond

Da der September-Vollmond der Tag- und Nachtgleiche am nächsten ist, wirkt er außergewöhnlich groß. Sein heller Schein half den Bauern früher, bis spät in die Nacht hinein die Ernte einzufahren. Das Himmelsphänomen ist daher unter drei bekannten Begriffen verbreitet: Herbstmond, Erntemond und Maismond.

Der riesige Vollmond kommt diesmal nicht alleine. Der Ringplanet Saturn folgt ihm dicht und wird mit freiem Auge als auffällig heller Stern mit einem goldenen Strahlen erkennbar sein. Wer allerdings die berühmten Ringe des Planeten bestaunen möchte, sollte zumindest zu einem Fernglas oder noch besser zu einem Teleskop greifen. So bietet das Himmelsereignis ein sichtbares Zusammenspiel aus dem nahen Mond und dem leuchtenden Planeten.

Finger weg von Obstbäumen und Haaren

Für den September-Vollmond gilt: Das Schneiden von Hecken und Obstbäumen sowie der Pflanzenrückschnitt sind an diesen Tagen besonders ungünstig. Warten Sie lieber auf den abnehmenden Mond. Auch die Haare sollten Sie verschonen - schneiden und waschen Sie sie besser an einem anderen Tag.

Dafür empfiehlt es sich, Pflanzen zu düngen und gründlich zu gießen - dann entwickeln sie sich besonders schön. Kräuter und Blumen sollen Sie auch unbedingt jetzt sammeln!

Übrigens: Auch das Abstillen eines Kindes soll zum Vollmond einfacher sein.