An Board von Kreuzfahrtschiff: Mega-Eklat um Anna-Carina Woitschack

Die Schlagersängerin soll in Streit mit einem Fotografen gekommen sein

Eigentlich kennen wir Anna-Carina Woitschack als gutgelaunte Frohnatur, doch was die 'Freizeit Revue' nun berichtet, zeichnet ein gänzlich anderes Bild der 30-Jährigen Schlagersängerin.

'Drama um Stefan Mross - Seine Ex rastet völlig aus'

So titelt die heute erscheinende Ausgabe der Freizeit Revue, doch was war passiert? Während der 'Schlager-Seereise' auf der 'Costa Deliziosa' an der Anna Carina teilnahm, soll es nach ihrem Auftritt zu einer unschönen Szene gekommen sein. Spätabends genehmigte sich die Ex-Freundin von Stefan Mross noch einen Drink an der Bar, als ihr plötzlich ein Fotograf auf den Leib rückte. Dieser soll angeblich ungefragt Fotos gemacht haben und zusätzlich noch ein enger Freund von Stefan Mross sein. So berichtet es zumindest die 'Freizeit Revue', die sich auf Augenzeugen beruft.

© Freizeit Revue

Woitschack vor der 'Costa Deliziosa'

Ausraster an Bord

Die ungewöhnliche Reaktion von Anna-Carina: Sie soll laut geworden sein und gepöbelt haben. Doch kann das wirklich stimmen? Wer Anna-Carina kennt weiß, diese Frau ist eigentlich eine tiefenentspannte Frohnatur, die stets professionell ihren Job macht und auch abseits der Bühne ein skandalfreies Leben führt. Die 'Freizeit Revue' ist sich jedenfalls sicher und liefert sogleich auch den Grund für 'Anna-Carinas Ausraster' - Eifersucht! Denn der mit ihr in Streit geratene Fotograf ist nicht nur ein guter Freund von Annas Ex-Lebensgefährten Stefan Mross, er hat auch unlängst Fotos von Mross und seiner neuen Freundin Eva Luginger angefertigt, ein Umstand der Anna-Carina angeblich Rot hat sehen lassen.