Anna Netrebko zündet russischen Liederabend in der Staatsoper

„Ich wähle gerne Lieder aus, die nicht oft aufgeführt werden, weil ich sie dem Publikum vorstellen möchte – in der Hoffnung, dass sie aufgrund ihrer Schönheit ebenfalls auf Gefallen stoßen werden. Jedes dieser Lieder ist erstaunlich, einzigartig und besitzt seine eigene Geschichte!“ Anna Netrebko liefert am Donnerstag in der Staatsoper ein rares Solisten Konzert.

Mit großer Liebe. Zum Auftakt des Zyklus „Große Stimmen“ singt sie begleitet von Pianist Pavel Nebolsin ("Der Pianist macht die Hälfte des Erfolgs eines Konzerts aus.") die Highlights der Werke von Nikolai Rimsky-Korsakov, Sergei Rachmaninoff und Pyotr Ilyich Tchaikovsky. „Diese russischen Lieder schätze ich deshalb ganz besonders, weil sie mit großer Liebe und vorwiegend für die Sopranstimme geschrieben wurden. Sie sind übrigens sowohl in als auch außerhalb von Russland sehr populär. “

Spannend: Die Lieder des zweistündigen Programms wurden eigentlich für vier verschiedene Stimmlagen - Koloratursopran, leichten lyrischen Sopran, dramatischen Sopran und Mezzosopran - komponiert. „Aber ich werde sie natürlich mit meiner Stimme singen, auch wenn sie eine große Variationsbreite und unterschiedliche stimmliche Ansätze erfordern.“

Übersetzung. Auch die Texte von u.a. Alexander Puschkin spielen dabei für Netrebko eine wichtige Rolle: „Schon deshalb ist es für das Publikum sehr wichtig, die Übersetzung zu lesen."

Das ist das Programm von Anna Netrebko am 19. Oktober in der Staatsoper:



Nikolai Rimsky-Korsakov:



O chem v tishi nochey, op. 40, no. 3

Ne veter, veya s vysoty, op. 43, no. 2

Zvonche zhavoronka penye, op. 43, no. 1

Na kholmakh Gruzii, op. 3, no. 4

V zarstvo rozy i vina, op. 8, no. 5

Pesnya Zyuleyki, op. 26, no. 4

Plenivshis' rozoj, solovey, op. 2, no. 2

Hymn to the sun from Le Coq d’or

Finale (The Melting Scene) aus The Snow Maiden

Nimfa, op. 56, no. 1

Son v letnyuyu noch, op. 56, no. 2



Pause



Sergei Rachmaninoff:



U moyego okna, op. 26, no. 10

Oni otvechali, op. 21, no. 4

Son, op. 8, no. 5

Zdes’ khorosho, op. 21, no. 7

Pyotr Ilyich Tchaikovsky:



To bilo ranneyu vesnoy, op. 38, no. 2

Zabyt tak skoro, TH 94

Nochi bezumnye, op. 60, no. 6

Serenada, op. 63, no. 6

Ya li v pole da ne travushka bïla? op. 47, no. 7

Zakatilos solnze op. 73, no. 4

Den’ li zarit op. 47, no. 6