Polit-Streit um Russen-T-Shirt von Netrebko

Der ukrainische Botschafter attackierte via X (vormals Twitter) Opernsängerin Anna Netrebko.

Ein T-Shirt mit der Aufschrift "Nach Berlin" und ein angestecktes Sankt-Georgs-Band sorgen im Netz für Wirbel. Der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets attackierte die Trägerin, Anna Netrebko, scharf via X. "Klare Botschaft 'Nach Berlin' am Shirt der Dame (Anna Netrebko, Red.), die nah zu Putin ist, die russische Aggression unterstützt. Dazu noch ein Band als russisches Symbol gegen die territoriale Integrität & Souveränität der Ukraine!", so Khymynets.

Klare Botschaft "Nach Berlin" am Shirt der Dame, die nah zu Putin ist, die ???????? Aggression unterstützt.

Dazu noch ein Band als ???????? Symbol ggn die territor. Integrität & Souveränität der ????????.



Und da möge noch jemand behaupten, dass ???????? Künstler samt ????????Kultur außerhalb der Politik sind https://t.co/SxI8gbk6EM — Vasyl Khymynets (@VKhymynets) September 11, 2023

Bild ist über 13 Jahre alt

Unklar ist, ob der ukrainische Botschafter weiß, dass besagtes Bild bereits 2010 entstanden ist. Das von Netrebko getragene Sankt-Georgs-Band gilt erst seit den regierungskritischen Massenprotesten 2011 und 2012 in Russland sowie der Krim-Annexion 2014 als Zeichen der Unterstützung des politischen Kurses der russischen Regierung und Präsident Wladimir Putin. Ebenso hatte die Aufschrift "Nach Berlin" vor 13 Jahren noch eine andere Bedeutung als heute. Der Kampfruf wurde von der Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges benutzt, um Europa vom Faschismus zu befreien.

Netrebko trug das Shirt und das Band am Tag des Sieges (9. Mai), einem gesetzlichen Feiertag in Russland, der an den Sieg über NS-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert.